Linken-Büro mit Eiern beworfen Das Abgeordnetenbüro von Verena Meiwald in Dippoldiswalde wurde am Wochenende attackiert. Die Partei reagiert mit Humor und einer Anzeige.

zurück Bild 1 von 2 weiter Der Fleck an der Wand stammt von einer Portion Weißkraut, die Unbekannte gegen das Parteibüro geworfen haben. © Die Linke Sachsen Der Fleck an der Wand stammt von einer Portion Weißkraut, die Unbekannte gegen das Parteibüro geworfen haben.

Das Schild bekam eine Fuhre rohe Eier ab.

Unbekannte haben in der Nacht von Sonnabend zu Sonntag das Abgeordnetenbüro von Verena Meiwald in Dippoldiswalde mit Eiern und Weißkraut beworfen. Darüber informiert der Pressesprecher der Linken Thomas Dudzak. Die Polizei bestätigt den Vorfall in der Herrengasse, bei dem die Fassade des Gebäudes beschmutzt wurde, aber offenbar keine weiteren Schäden entstanden sind.

Die Partei reagierte auf die Attacke mit einer Anzeige wegen Sachbeschädigung. Aber auch mit Humor: „Schließlich hätte man mit ein wenig Raffinesse und unter Zugabe von Möhren, Schalotten, Kopfsalat, Speck und Vollkornbrötchen aus den dargebrachten Zutaten einen leckeren Burger mit verlorenen Eiern bereiten können“, heißt es in der entsprechenden Pressemitteilung.

Auf das Linken-Büro wurden in der Vergangenheit bereits mehrfach Anschläge verübt. Zum Großteil handelte es sich um Schmierereien, wie im Januar 2016, als das Haus mit brauner Farbe und Spühlack verunstaltet wurde. (szo)

