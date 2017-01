Linke will Steuern erhöhen Unternehmen sollen mehr Geld an die Stadt abdrücken. Die CDU ist entschieden dagegen.

Die Linke fordert, die Gewerbesteuer zu erhöhen. Der Hebesatz soll um zehn Punkte auf 410 Prozent steigen. Die Fraktion möchte ihren Antrag in der nächsten Stadtratssitzung am Mittwoch einbringen. „Fakt ist, dass wir mehr Geld brauchen, um unsere Infrastruktur in Ordnung zu halten. Vor allem unsere Straßen werden von immer mehr Lkws befahren. Auch die Feuerwehr der Stadt ist ein enormer Kostenpunkt.“ All das komme letztlich auch den Gewerbetreibenden zugute. „Es ist daher nicht einzusehen, diese Last auf den Schultern der Bürger zu verteilen“, so Fraktionschefin Uta Knebel. Zuletzt seien Grundsteuer und Elternbeiträge erhöht worden. Die letzte Erhöhung der Gewerbesteuer von 380 auf 400 von Hundert liegt fünf Jahre zurück.

Die CDU-Fraktion ist gegen eine weitere Erhöhung. „Wir haben noch genügend freie Gewerbeflächen, die wir vermarkten wollen“, sagt Fraktionschef Helmut Jähnel. Um die Standortbedingungen in Riesa sei es wegen der schlechten Autobahnanbindung sowieso nicht zum Besten bestellt. Eine weitere Belastung der Unternehmen hält er daher für schädlich. „Wir müssen außerdem zusehen, dass wir die Firmen, die wir haben, auch in Riesa halten.“

Uta Knebel hingegen glaubt nicht, dass eine niedrige Gewerbesteuer den Ausschlag für Unternehmer gibt, sich für Riesa zu entscheiden. „Das hat ja in den letzten Jahren auch nicht funktioniert.“

Mit dem derzeitigen Satz bewegt sich Riesa sachsenweit im Mittelfeld. Kleinere Kommunen liegen meist unter der Marke von 400 – Leipzig und Dresden um 450.

