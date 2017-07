Linke will Honorar für Berater zurück Ein Gericht hat das Konzept des Kreises für Mietzuschüsse kritisiert. Nun rechnet eine Fraktion mit den Beratern ab.

Dippoldiswalde. Zum Urteil des Dresdner Sozialgerichtes, das die Wohnkostenzuschüsse für Sozialhilfe- und Hartz-IV-Empfänger im Landkreis kritisiert hat, hat sich die Linke-Fraktion positioniert. Der Kreisrat und Landtagsabgeordneter Lutz Richter sagte: „Das Konzept des Landkreises soll schlüssig sein, ist es aber nicht.“ Die Hamburger Beratungsfirma „Analyse und Konzepte“ hat das Konzept im Auftrag des Kreises erstellt. Darin steht, wie hoch die Zuschüsse des Jobcenters zu den Wohnkosten sein sollen. Diese richten sich nach Größe und Ort der Wohnung und der Zahl der Bewohner.

Zuletzt hatte die Linke das Konzept im September 2016 kritisiert. Damals hatten die Kreisräte das frühere Konzept fortgeschrieben. „Das Papier lässt wissenschaftliche Grundsätze und statistische Mindestanforderungen vermissen“, so Lutz Richter. Zwar beziehe sich das Urteil auf die frühere und nicht auf die aktualisierte Version. Das sei aber nicht von Belang, da sich wesentliche Fehler in der aktuellen Fassung wiederfinden. Die Linke will im Kreistag beantragen, die Zusammenarbeit mit der Beratungsfirma zu beenden. Die Kreisräte sollen prüfen, ob der Landkreis Geld von den Beratern zurückfordern kann.

Das Jobcenter ist gegen das Urteil in Berufung gegangen. Es argumentiert, dass andere Sozialgerichte ähnliche Konzepte der gleichen Beratungsfirma als schlüssig bewertet haben. Das Landessozialgericht in Chemnitz wird den Fall erneut behandeln.

