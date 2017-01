Linke will Beschluss über Segouer Straße prüfen lassen Die WGR soll in Weida Bauland erschließen. Die Fraktion befürchtet, dass die Stadt damit ein schlechtes Geschäft macht.

Uta Knebel, Fraktionschefin der Linken. © Sebastian Schultz

Die Fraktionschefin der Linken, Uta Knebel, hat sich an Landrat Arndt Steinbach (CDU) gewandt. Hintergrund ist ein Stadtratsbeschluss von Mitte Dezember. Darin hat eine Mehrheit entschieden, der städtischen Tochtergesellschaft WGR die Brachfläche an der Segouer Straße zur Verfügung zu stellen. Die WGR soll dort Bauland für Wohnhäuser schaffen. Im Gegenzug erhält die Stadt Grundstücke des Wohnungsunternehmens in Gröba sowie knapp 300 000 Euro für die Stadtkasse. Uta Knebel sieht darin eine Verletzung der Sächsischen Gemeindeordnung. Darin heißt es, dass das Vermögen der Stadt und ihrer Gesellschaften bewahrt werden soll. Dies erkenne sie angesichts des gefassten Beschlusses nicht, so Knebel.

Helmut Jähnel, Chef der CDU-Fraktion, hofft, dass die Prüfung durch die Rechtsaufsicht das Projekt an der Segouer Straße nicht weiter verzögert: „Wir brauchen in Riesa schnell günstiges Bauland.“ Der Antrag ging auf eine Initiative der CDU zurück. Das Argument gegen den Antrag kann der Fraktionschef nicht nachvollziehen: „Es handelt sich hier um ein Tauschgeschäft mit der WGR, einer städtischen Gesellschaft also. Das Vermögen bleibt damit bei der Stadt.“ Dies sei bei Weitem kein ungewöhnlicher Vorgang: „Andere Kommunen haben ähnliche Geschäfte eingefädelt, um günstiges Bauland zu schaffen.“ Würde ein privater Investor das Bauland entwickeln, hätte die Stadt vielleicht kurzfristig mehr Geld, andererseits aber auch den Einfluss verloren, so Jähnel.

„Es ist ihr gutes Recht“

Die Linke stand einer marktorientierten Lösung nicht ablehnend gegenüber: „Der Investor hat gesagt, dass er 1,3 Millionen Euro geboten hätte, die direkt in die Stadtkasse geflossen wären“, so Knebel.

Aus Sicht von OB Marco Müller (CDU) meint, ist es das gute Recht von Frau Knebel, die Rechtsaufsicht einzuschalten. „Für einige Stadträte stand ein möglichst hoher Quadratmeterpreis für die Bürger im Vordergrund“, meint er. „Um schnellstens Planungssicherheit zu erhalten, hoffe ich auf eine ähnlich zügige Entscheidung wie beim letzten Widerspruch von Frau Knebel, den die Rechtsaufsicht im Oktober binnen zwei Wochen zurückgewiesen hat.“

zur Startseite