Linke werfen Unland Gutsherrenmanier vor Finanzminister Georg Unland hat ein Problem mit dem Straßennamen des neuen Finanzamtes in Pirna. Die Linke nennt das einen Skandal.

Beim Richtfest des neuen Finanzamtes in Pirna hatte Finanzminister Georg Unland einen Vorschlag gemacht, der auf viel Kritik stößt. © Daniel Förster

Die Linken im Sächsischen Landtag haben Finanzminister Georg Unland (CDU) vorgeworfen, er handle in Sachen des Pirnaer Finanzamtes wie ein Gutsherr, der über alles bestimmen dürfe. Anlass der Kritik sind die Versuche des Ministers, krampfhaft eine andere Adresse zu finden, damit nicht die Clara-Zetkin-Straße in Pirna, an der das neue Finanzamt liegt, im Briefkopf steht. Die Linken hatten schon 2015 Unland gemahnt, er solle von einer Straßenumbenennung ablassen. Weil er nun einen Platz unmittelbar vor dem Amt benennen lassen will, wirft ihm die gleichstellungspolitische Sprecherin der Linksfraktion, Sarah Buddeberg, vor, nichts dazugelernt zu haben. Es sei skandalös, mit dem Wunsch nach Umbenennung eine bedeutende Frau wie Clara Zetkin unsichtbar machen zu wollen. Wenn Unland zum Steuernzahlen animieren wolle, solle er es doch mal mit der Adresse „An den Kaimaninseln“ oder „Am Panama-Platz“ versuchen. (SZ/mö)

