Linke unterstützen Siemens-Beschäftige Der Kreisverband wollen den Strukturwandel in der Region sozialverträglich gestalten und fordert die Unterstützung der Bundesregierung.

Görlitz. Auf ihrem Kreisparteitag in Görlitz am Freitag haben rund 90 Mitglieder des Kreisverbandes der Linken eine Resolution zur Unterstützung der Beschäftigten bei Siemens, die für den Erhalt ihrer Arbeitsplätze kämpfen, verabschiedet.

Wie Kreisgeschäftsführerin Jenny Mittrach mitteilt, ging es außerdem um den Strukturwandel in der Region, der nach dem beabsichtigten Kohleausstieg besonders betroffen sei. Dieser müsste sozialverträglich gestaltet werden. Das und die Unterstützung der Bundesregierung fordern die Mitstreiter des Kreisverbandes auch in einem Brief an die sächsische Landesregierung.

Die Auswertung der Bundestagswahl und Schlussfolgerungen für die Arbeit im Kreisverband, die Wahl der Delegierten zum Bundesparteitag für die Jahre 2018/2019 waren genauso Themen wie die Sonntagsöffnungszeiten in der Weihnachtszeit, insbesondere am 24. Dezember. Die Anwesenden sprachen sich mehrheitlich dagegen aus, sagt Jenny Mittrach. (szo)

