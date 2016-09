Linke und Rechte wollen demonstrieren Dank massiver Polizeipräsenz blieb die Nacht in Bautzen ruhig. Für Sonntag sind mehrere Aufzüge im Stadtzentrum angekündigt.

Die Sicherheitslage in Bautzen bleibt angespannt. Wenige Tage nach den Auseinandersetzungen zwischen Flüchtlingen und Rechtsextremen haben linke und rechte Gruppen für Sonntag Demonstrationen angekündigt. Auf dem Bautzener Kornmarkt soll am Nachmittag ein Aufzug des rechten Spektrums stattfinden. Er richtet sich laut Anmeldung gegen „Berliner Verhältnisse in Bautzen“. Angekündigt sind 200 Teilnehmer.

Später am Nachmittag soll eine Demonstration linksextremer Gruppen starten. Als Sammelpunkte werden der Bahnhof und der Kornmarkt genannt. Die Organisatoren bestreiten, dass die Gewalt in der Stadt von den Flüchtlingen ausging. Sie werfen der Polizei Rassismus vor.

Das Bündnis „Bautzen bleibt bunt“ distanziert sich von dem Aufruf. „Wir möchten unsere volle Aufmerksamkeit vorrangig den Geflüchteten widmen und nach den angespannten Tagen deeskalierend wirken“, heißt es zur Begründung.

Mehr als 130 Beamte im Einsatz

In der Nacht zu Donnerstag war es in Bautzen zu fremdenfeindlichen Ausschreitungen gekommen. Etwa 80 Personen - vorwiegend aus dem rechten Spektrum - hatten 20 junge Asylbewerber durch die Innenstadt gejagt. Zuvor waren die Flüchtlinge laut Polizei auf die Rechten losgegangen und auch hatten Polizeibeamte attackiert.

Zur Verhinderung weiterer Straftaten hatte die Polizei bereits am Freitagabend rund um den Kornmarkt einen Kontrollbereich eingerichtet. Dieser gilt für die Dauer von zehn Tagen. Jeder, der sich innerhalb des Bereichs aufhält, kann von Polizisten jederzeit angehalten und kontrolliert werden.

Messer und Knüppel sichergestellt

Diese massive Präsenz zeigt nach Polizeiangaben Wirkung. Die Nacht zu Sonntag verlief ohne besondere Vorkommnisse, so Polizeisprecher André Schäfer. Vereinzelt hielten die Beamten Personen an und überprüften die Personalien.

Am Freitagabend und in der Nacht zu Sonnabend war die Polizei mit mehr als 130 Beamten im Zentrum von Bautzen unterwegs. Diese kontrollierten mehr als 200 Personen und gingen gegen kleinere Ansammlungen aus dem Linken und rechten Spektrum vor.

So kontrollierten Beamten gegen 23 Uhr vier Autos in der Altstadt. In den Fahrzeugen mit Dresdner und Zwickauer Kennzeichen befanden sich 21 Personen des linken Spektrums. In einem Kofferraum fanden die Beamten einen Schlagstock, mehrere Knüppel, ein Einhandmesser, Pfefferspray und Quarzhandschuhe.

Etwa 60 Personen aus dem rechten Spektrum versammelten sich kurz darauf am Schützenplatz. Nach Zeugenaussagen waren sie mit Stöcken und Knüppeln bewaffnet. Beim Eintreffen von Beamten liefen einige der Männer in die angrenzenden Grünanlagen. Als die Beamten sie kontrollierten, waren sie unbewaffnet. Allerdings wurden in der Nähe 15 Hölzer und eine Metallstange entdeckt. Die Kriminalpolizei ermittelt. (szo)

