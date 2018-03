Linke und Grüne fordern Bauausschuss

Linke und Grüne fordern Quatsch. Es sind nicht die fehlenden Wohnungen, sondern meistens die zu hohen Mieten. Der Immobilienmarkt ist so und so absolut absurd aufgestellt. Ein neues Auto verliert sofort an Wert, sobald es beim Händler aus dem Laden rollt, Kleidung wird nach dem Kauf sofort "second hand", Eliktronik desgleichen und so durch die Reihe weg. Bloß bei Immobilien ist Absurdität angesagt. Darüber sollte man mal nachdenken.