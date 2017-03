Linke stellen SPD Gretchenfrage Wegen des Streits um die Woba flogen zunächst öffentlich die Fetzen. Deshalb steht die Zusammenarbeit infrage. Nun wird ein Bekenntnis gefordert.

Dass es in der Kooperation aus Linken, Grünen und SPD brodelt und hakt, merken Beobachter an vielen Stellen. Doch die Woba stellte das Bündnis, das die Mehrheit im Stadtrat bildet, vor eine echte Zerreißprobe. Die SPD wollte kurz vor knapp noch die vereinbarte Gesellschaftsform ändern, nahm dafür offene Auseinandersetzungen bis hin zur kurzzeitigen Ablehnung der Woba im Rat in Kauf. Es gipfelte darin, dass Linke Fraktionschef André Schollbach der SPD vorwarf: „So kann man keine Großstadt regieren.“ Am Ende stimmte die Mehrheit für die ursprünglich vereinbarte Variante und damit für die Woba.

Jetzt haben die Parteichefs der Linken die der SPD angeschrieben. Bei Goethe fragt Gretchen Faust:„Nun sag’, wie hast du’s mit der Religion?“. Die Linken-Chefs Jens Matthis, Sarah Buddeberg und Silvio Lang wollen von der SPD wissen „ob die Kooperation in der vereinbarten Form fortgesetzt werden soll oder nicht“. In dem Schreiben bemängeln sie, dass statt gemeinsamer Erfolge ein Bild der „Zerrissenheit“ in der Öffentlichkeit entstehe. Zumal eine Entscheidung im Sinne der SPD, die Woba um mindestens weitere 16 Wochen verschoben hätte, obwohl diese bereits erheblichen Verzug hat. „Angesichts dessen stellt sich uns die Frage, ob die SPD wirklich an der Kooperation festhalten will“.

Die Linken fordern klare Antworten und Bekenntnisse. Wenn die SPD in der Kooperation bleibt, müssen alle vereinbarten Projekte bis 2019 „zielgerichtet und ohne weiteren Verzug“ umgesetzt werden. Das gilt auch für Projekte, die bereits laufen. Als Beispiel nennen sie die Ortschaftsverfassung für alle Stadtteile. Zudem solle die SPD die vereinbarten Regeln im Umgang miteinander einhalten. Die Linken bekräftigen, dass sie die Kooperation im Sinne der Dresdner fortführen wollen. Aber sie fordern „Ehrlichkeit und Vertrauen“ ein.

SPD-Chef Richard Kaniewski und seine Vertreter sollen diese Forderungen nun in den Gremien der Partei besprechen und die Fragen der Linken in den nächsten Wochen beantworten.

zur Startseite