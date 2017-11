Linke sorgen sich um Wirtschaft Das Gespräch mit dem Wirtschaftswissenschaftler Joachim Ragnitz sorgt für Diskussionen im Kreis Bautzen.

Ifo-Chef Joachim Ragnitz hatte sich Entwicklung der Wirtschaft im Kreis Bautzen geäußert. © Arvid Müller

Die Kreistagsfraktion der Linken sorgt sich um die Wirtschaftskraft in der Region und hat die Verantwortlichen deshalb zum Handeln aufgefordert. In Reaktion auf ein Interview in der Sächsischen Zeitung mit dem renommierten Wirtschaftswissenschaftler Joachim Ragnitz fordern die Linken Landrat Michael Harig (CDU) zu einer Stellungnahme auf. Der Dresdner Wissenschaftler hatte unter anderem erklärt, dass der Kreis Bautzen hinsichtlich des Bruttoinlandsprodukts Platz 396 unter allen 401 deutschen Landkreisen belegt. Die Produktivität läge zudem nur bei etwa 75 Prozent des bundesdeutschen Schnitts.

„Es ist an der Zeit ein Umdenken in der Wirtschaftsförderpolitik des Landes Sachsen zu erreichen“, sagt Linken-Fraktionschef Ralph Büchner. Landrat Michael Harig soll nun außerdem bei der Kreistagssitzung im Dezember darlegen, welche Ursachen das schlechte Gesamtabschneiden habe und welche Maßnahmen unternommen wurden, um dieser Entwicklung entgegenzuwirken. (SZ/sko)

