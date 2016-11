Linke solidarisieren sich mit türkischen Kollegen Dazu veranstaltet der Kreisverband der Partei am Donnerstag eine Mahnwache auf dem Pirnaer Marktplatz.

Am 10. November veranstaltet der Kreisverband der Partei „Die Linke“ eine Mahnwache auf dem Marktplatz Pirna. © Daniel Förster

Pirna. Der Kreisverband der Partei „Die Linke“ veranstaltet am 10. November eine Mahnwache auf dem Pirnaer Marktplatz. Mit der Aktion von 18 bis 20 Uhr wollen sich die Sozialisten mit ihren politisch Gleichgesinnten der türkischen Partei HDP sowie der demokratischen Opposition in der Türkei solidarisieren. „Wir wollen ein Zeichen setzen für Frieden und Freiheit in der Türkei und in Kurdistan“, sagt die Pirnaer Linke-Stadträtin Ina Leonhardt. Anlass für die Mahnwache ist der Umstand, dass der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan derzeit mit aller Gewalt gegen die politische Opposition und ethnische Minderheiten vorgeht. So wurden beispielsweise am 4. November die Vorsitzenden der prokurdischen Partei HDP verhaftet. Die Linken fordern daher die Bundesregierung auf, die EU-Beitrittsverhandlungen mit der Türkei sowie den ausgehandelten Flüchtlingsdeal zu beenden. (SZ/mö)

