Linke sieht Bautzen abgehängt Die Politikerin Caren Lay warnt vor Stillstand beim Ausbau der Schiene. Ihre Befürchtung: Die Elektrifizierung der Bahnstrecke kommt nun doch nicht vor 2030.

Bundestagsabgeordnete Caren Lay (Die Linke) sieht den Ausbau der Eisenbahnstrecke in weite Ferne gerückt. © Carmen Schumann

Die Lausitzer Bundestagsabgeordnete Caren Lay (Die Linke) sieht den geplanten Ausbau der Eisenbahnstrecke zwischen Dresden und Görlitz in weite Ferne gerückt. Ende nächster Woche soll in Berlin über den Bundesverkehrswegeplan entschieden werden. Das Papier regelt, welche großen Investitionen in den nächsten Jahren angepackt werden. Die Elektrifizierung der Bahnstrecke in der Oberlausitz spielt darin nur eine untergeordnete Rolle. Nach Einschätzung der Politikerin wird der Ausbau somit nicht vor 2030 starten können.

Caren Lay verweist auf verschiedene Änderungsanträge der Bundestagsfraktion die Linken zur Stärkung des Bahnverkehrs in der Oberlausitz, die im Vorfeld der Abstimmung durch die beiden Koalitionsparteien CDU und SPD vom Tisch gefegt worden seien. „Das ist ein Trauerspiel in der Verkehrspolitik, der für uns in der Lausitz Stillstand bedeutet. Und Stillstand können wir uns angesichts der drängenden Herausforderungen für die Zukunft des ländlichen Raums nicht leisten“, sagt Caren Lay.

Polen ist seiner Verpflichtung nachgekommen

Die Bundestagsabgeordnete verweist auf die bereits seit 2003 bestehende Vereinbarung mit Polen über die durchgehende Elektrifizierung der Strecke zwischen Dresden und Wroc³aw. Während Polen seiner Verpflichtung bereits fast vollständig nachgekommen ist, hat sich auf deutscher Seite in den vergangenen Jahren nichts getan. Caren Lay spricht von einem bewussten Bruch des Staatsvertrags mit Polen.

Im Verkehrswegeplan war das Projekt bei der ersten Präsentation durch Deutschlands Verkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) zunächst noch als nachrangig eingeordnet worden, im Sommer wurde das Vorhaben immerhin im sogenannten potenziellen Bedarf vermerkt. Von dort könnte es aus Sicht des sächsischen Verkehrsministeriums in den nächsten Jahren in den vordringlichen Bedarf aufrücken.

Mit einer Elektrifizierung sind Hoffnungen über einen Fernverkehr in der Oberlausitz verknüpft. Außerdem könnte die Region mit schnelleren Zügen und einem engeren Takt deutlich besser mit dem Grßraum Dresden verzahnt werden.

zur Startseite