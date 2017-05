Linke: Sicherheitswacht überflüssig Die CDU/FDP-Fraktion hat einen Antrag zur Erhöhung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung angekündigt. Im Stadtrat regt sich Protest.

„Es bedarf einer allgemeinen Anerkennung solcher Werte wie Gewaltfreiheit“ – Riesas Linken-Chefin Uta Knebel. © Sebastian Schultz

Unterstützen bald zusätzliche freiwillige Polizisten die Riesaer Polizei im Stadtgebiet bei ihren Streifen? Die CDU/FDP-Fraktion im Stadtrat hat einen Antrag angekündigt, den Einsatz der sogenannten Sicherheitskraft in der Stadt zu prüfen (SZ vom Montag). Bei der Linken im Stadtrat regt sich Widerstand. „Den Antrag der CDU halten wir für unnötig“, sagt Linken-Chefin Uta Knebel. Schließlich halte selbst der Riesaer Polizeichef Hermann Braunger die Gefahrenlage in der Stadt nicht für alarmierend – sagt die Fraktionsvorsitzende.

Sie verweist auf einen SZ-Beitrag vom 12. Mai, wo der Revierleiter mit der Aussage zitiert wurde, dass in fast allen Delikt-Gruppen die Zahl der Straftaten zurückgegangen sei. Die dort ebenfalls festgestellte zunehmende Verrohung der Gesellschaft sei allerdings eine allgemeine Tendenz, kein Riesaer Problem. „Es kann auch nicht durch mehr Polizei oder Sicherheitswacht gelöst werden, sondern es bedarf einer allgemeinen Anerkennung solcher Werte wie Gewaltfreiheit“, sagt Uta Knebel.

Rohheit komme von einer Verwahrlosung der Sitten. Die Linke spielt dabei den Ball zurück an die Polizei: Auch der Staat sei dafür mitverantwortlich – durch die Art und Weise der Ausübung seines Gewaltmonopols. So gäbe es eine Unverhältnismäßigkeit der Mittel bei Polizeieinsätzen. Zudem sei man zu einer vernunftvollen Drogenpolitik unfähig. Überdies habe die Politik der CDU zum Abbau von Stellen bei Sachsens Polizei beigetragen. „Eine Übertragung von Streifengängen an Ehrenämtler scheint nicht zielführend“, so Knebel. Die Landesregierung sollte die Finanzen besser für hauptamtliches Personal einsetzen. Die Linken-Stadtratsfraktion werde deshalb den Vorschlag ablehnen.

