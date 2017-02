Linke rüttelt noch mal an der Schulplanung Die Fraktion schlägt vor, die Trinitatisschule am Rathausplatz einzuquartieren – und einen anderen Standort zu erhalten.

Wegen des unzureichenden Brandschutzes in der Trinitatisschule schlägt Die Linke vor, dem christlichen Trägerverein die Kollwitzschule am Rathausplatz anzubieten. © Sebastian Schultz

Wegen des unzureichenden Brandschutzes in der Trinitatisschule schlägt Uta Knebel (Die Linke) vor, dem christlichen Trägerverein die Kollwitzschule am Rathausplatz anzubieten. Kinder und Lehrer dieser Schule sollten mit an den Standort Breitscheidstraße ziehen, so Knebel. „Ganz nebenbei hätten wir das Problem der Brandwache für eine Schule schon mal gelöst.“ Derzeit müssen in drei Riesaer Grundschulen während des Betriebes ständig Rathausmitarbeiter mit Feuerwehrausbildung Wache halten.

Laut Rathaussprecher Uwe Päsler will der christliche Trägerverein mit der Trinitatisschule allerdings gar nicht umziehen.

Über die aktuelle Schulstandortplanung hatte die Mehrheit der Stadträte im vergangenen Jahr entschieden. Diese sieht unter anderem vor, den Standort Breitscheidstraße bis zum Jahr 2021 aufzugeben. (SZ/veb)

zur Startseite