Linke Parolen am Reichenturm Eben erst saniert und jetzt wieder beschmiert. Die frisch gestrichene Turmfassade in Bautzen wurde mit Graffiti besprüht.

Noch vor seiner Wiedereröffnung wurde die Fassade des Reichenturms von Unbekannten beschmiert. © Uwe Soeder

Die Gerüste sind gerade gefallen, rund 383 000 Euro hat die Stadt in die Sanierung des Reichenturms investiert und schon hat Bautzens Wahrzeichen einen ärgerlichen Makel: An der Fassade, die zum Kornmarkt zeigt, haben Unbekannte den Reichenturm am Wochenende mit Graffiti besprüht. Übersetzt heißen die Abkürzungen: „Alle Polizisten sind Bastarde“ und „Scheiß Nazis“. – „Wie viel Dummheit muss ein Mensch besitzen, um so etwas zu tun?“, fragte CDU-Stadtrat Heinrich Schleppers auf seiner Facebook-Seite. „Wie lange lassen wir uns so etwas gefallen?“. Und damit nicht genug: Einige Meter weiter auf dem Kornmarkt finden sich weitere Hass-Graffiti gegen die Polizei. Sie wurden auf die Steinplatten gesprüht, wo abends die Streifenpolizisten das Geschehen auf dem Kornmarkt im Blick behalten. „Wir haben in beiden Fällen Strafanzeige gegen unbekannt bei der Polizei gestellt“, teilt Bautzens Stadtsprecher André Wucht mit.

Die Schmiererei am Reichenturm wurde mittlerweile in einen ungewöhnlichen Bautzener Stadtplan eingepflegt. Im Februar haben ihn eine Handvoll Bautzener unter dem Namen „Street Kotze“ online gestellt. Auf einer digitalen Karte dokumentieren sie politische Schmierereien an Häusern und Plätzen in der Stadt. Für die Hausbesitzer gibt es außerdem eine kleine Motivation. Den ersten zehn Eigentümern, welche die rechten oder linken Parolen an ihren Fassaden entfernen, winken je zehn Euro. „Es wurden inzwischen einige Graffiti entfernt, aber die Eigentümer haben sich noch nicht gemeldet“, sagt Annalena Schmidt, eine der Mitbegründerinnen der Initiative. Das Geld halte man aber bereit. „Wenn Herr Ahrens den Reichenturm streicht, kann er sich also die zehn Euro abholen“, so Annalena Schmidt. (SZ/ma)

