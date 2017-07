Linke nehmen Linke wegen Verkehr am Plossen in die Pflicht Zum wiederholten Mal senden die Meißner klare Botschaften aus und bitten Landtagsabgeordnete um Hilfe.

Mit der Bitte, eine parlamentarische Initiative zum Stopp des Schwerlastverkehrs der S177/Plossen-Altstadt in Meißen auszulösen, hat sich die Linke der Stadt jetzt an ihre Genossen im sächsischen Landtag gewandt. © Archiv/Claudia Hübschmann

Mit der Bitte, eine parlamentarische Initiative zum Stopp des Schwerlastverkehrs der S177/Plossen-Altstadt in Meißen auszulösen, hat sich die Linke der Stadt jetzt an ihre Genossen im sächsischen Landtag gewandt. Es sei für die Bewohner am Plossen nicht länger hinnehmbar, dass „der über mehrere Jahre ständig wachsende Schwerlastverkehr und die damit verbundenen Staus“ noch länger ertragen werden müssen. Weiter sei zu beachten, dass bereits heute mit Feinstaub-, Stickstoffdioxid- und Lärmbelastungen am meisten neben dem Einzugsbereich des Plossen S177 die Altstadt Meißen betroffen ist, konkret die Innenstadt mit Poststraße und dem Neumarkt. Dies konterkariere eine gute Lebens- und Aufenthaltsqualität, weshalb der Ausbau des Plossen und das Befahren des Schwerlastverkehrs abzulehnen sei. Deshalb komme dem Landtag als Gesetzgeber eine besondere Verantwortung zu.

