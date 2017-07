Linke lehnen Rüstungsbetriebe in Pirna ab Pirna, Dohna und Heidenau planen einen Industriepark nahe der Autobahn. Aber nicht jeder soll sich dort ansiedeln dürfen.

Die Linke will in dem geplanten Industriepark nicht jede mögliche Firma sehen. © Symbolbild: Andreas Weihs

Die Pirnaer Stadtratsfraktion „Die Linke“ hat gefordert, dass der Stadtrat künftig die Prämissen für die Ansiedlung von Unternehmen im geplanten Industriepark Oberelbe erarbeitet und beschließt. In einem ans Pirnaer Rathaus gerichteten Antrag schlagen die Genossen zudem vor, die aufgestellten Bedingungen später in das Konzept zum Industriepark einfließen und in der Zweckverbandssatzung zu verankern. Hintergrund des Linke-Begehrens: Pirna soll möglichst selbst darüber bestimmen, welche Unternehmen und Großbetriebe sich in Zukunft in der Nachbarschaft niederlassen. Denn nicht alle Branchen sind bei den Sozialisten wohlgelitten. Laut der Stadträtin Jutta Häcker halte es die Linke beispielsweise für moralisch nicht vertretbar, Betriebe anzusiedeln, die mit Waffen und Rüstungsgütern Geld verdienen. Genauso wenig, so die Abgeordnete, wolle man Unternehmen der Atomenergiebranche oder der Gentechnik Entwicklungschancen in der Region bieten. Darüber hinaus fordern die Genossen, dass bei potenziellen Ansiedel-Kandidaten vorher geprüft wird, ob sie in der Vergangenheit gegen Mindestlohnbestimmungen oder Arbeitsschutzvorschriften verstoßen haben. Über den Antrag soll in einer der nächsten Stadtratssitzungen abgestimmt werden.

Pirna, Dohna und Heidenau planen entlang des Pirnaer Autobahnzubringers einen riesigen neuen Gewerbepark mit einer Fläche von insgesamt 140 Hektar. Sollten sich große Unternehmen ansiedeln, könnten dort einmal bis zu 3 000 Arbeitsplätze entstehen. Nach derzeitigem Plan sind für 2019 der erste Spatenstich und für 2020 die erste Ansiedlungen vorgesehen. (SZ/mö)

