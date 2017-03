Linke kritisieren Minister Ignorant und arrogant gehe die sächsische Politik mit der schlechten Sicherheitslage an der Plossenkurve um. Davon zeugten auch Baupläne.

Knapp und gefährlich: der Lkw-Verkehr an der Plossenkurve. © Claudia Hübschmann

Einen weiteren Vorstoß, um auf die Gefahrenlage an der Plossenkurve aufmerksam zu machen, hat jetzt die Meißner Linke unternommen. In einem Schreiben an den sächsischen Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) und Meißens OB Olaf Raschke (parteilos) machen die Unterzeichner um Linken-Stadtrat Andreas Graff erneut auf das fehlende Engagement hinsichtlich zügiger Verbesserungen aufmerksam.

So sei nach wie vor unklar, wie die Einsatzfristen von Feuerwehr und Rettungsfahrzeugen im Bereich des Plossen durchgehend gesichert werden könnten. Ignoranz und Arroganz werfen die Linken Minister Dulig und dem untergeordneten Straßenbauamt (Lasuv) vor. Das zeige sich besonders in der Art und Weise der Bürgerinformation zu den Bauplänen an der Plossenkurve. „...die Pläne zum Bauvorhaben des Plossen S 177 liegen in der Stadtbibliothek zur Einsichtnahme aus. Einsam und allein im zweiten Stock. In sechs großen Ordnern ist das Planungsvorhaben beschrieben und in Planungszeichnungen dokumentiert. Eine generelle Struktur des Inhaltes gibt es nicht“, heißt es in dem Schreiben.

Darin werden des weiteren Oberbürgermeister Raschke und Martin Dulig aufgefordert, die Planungsunterlagen ins Stadtbauamt zu verlegen und interessierten Bürgern einen Sachverständigen an die Seite zu stellen, der unklare Sachverhalte erklärt. Das sei deshalb unabdingbar, weil in den Bauunterlagen weder ein Ansprechpartner benannt wird, noch eine sinnvolle und verständliche Gliederung der Unterlagen existiere. Insgesamt, so die klare Botschaft des Schriftstücks, sollen die Verantwortlichen gezielter und häufiger über das weitere Vorgehen an der Haarnadelkurve informieren.

zur Startseite