Linke kritisieren Lausitzrunde

Von der Linksfraktion im sächsischen Landtag kam Kritik an der Lausitzrunde, die aus Bürgermeistern und Landräten besteht und sich für mehr Mittel für den Strukturwandel in der Region stark macht. © dapd

Region. Die Fraktion der Linken im sächsischen Landtag hat mit Blick auf den notwendigen Strukturwandel in der Region Kritik an der Lausitzrunde geübt. Der Zusammenschluss von Bürgermeistern und Landräten kungele komplett an Stadträten und Kreistagen vorbei um eine länderübergreifende Wirtschaftsgesellschaft, erklärte die Abgeordnete Kathrin Kagelmann. „Der Strukturwandel im Kohlerevier muss jetzt so beeinflusst werden, dass er im Interesse von Arbeitsplätzen, Umwelt und der ganzen Region wirklich gelingt.“ Dies sollte demokratisch von unten nach oben erfolgen.

Die Lausitzrunde sei kein Vertretungsorgan, das in dieser Wirtschaftsgesellschaft eine herausgehobene Rolle einnehmen kann. „Wir fordern, dass die gewählten kommunalen Volksvertretungen hier von Anfang an aktiv mitentscheiden, wenn es um Strukturen geht, mit denen das Geld von Bund und Ländern besser verwaltet werden soll“, betonte Frau Kagelmann.

Die Linksfraktion erneuerte mit Blick auf die Haushaltsberatungen ihre Forderung nach jährlich fünf Millionen Euro für einen sächsischen Strukturwandelfonds. Zwar habe die Regierungskoalition im Entwurf des sächsischen Doppelhaushaltes 2017/2018 eine Haushaltsstelle Strukturwandel eingerichtet, allerdings bisher keine Mittel des Freistaates eingestellt. „Das verwundert schon deshalb, weil nach dem Bekenntnis des Bundes das finanzielle Signal aus Sachsen eigentlich Formsache sein sollte“, sagte die Sprecherin für Umweltpolitik und Ressourcenwirtschaft, Jana Pinka. 851 Millionen Euro will der Bund ab 2018 für die Sanierung von DDR-Tagebauen bereitstellen. (SZ)

