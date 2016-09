Linke klagt gegen Tunnelverfüllung

Um den Neustädter Tunnel gibt es seit Jahren Streit © Stefan Becker

Die Linke gegen den Oberbürgermeister: Fraktionschef André Schollbach bestätigt eine Klage gegen Stadtoberhaupt Dirk Hilbert (FDP). Seine Fraktion hat Klage gegen die Entscheidung Hilberts eingereicht, einen Antrag ihrer Partei im Stadtrat nicht zuzulassen. Intensiv und emotional diskutierte der Rat über die Verfüllung des Tunnels am Neustädter Markt. Zur Abstimmung stand die Vergabe der Verfüllung an ein Unternehmen. Den Antrag auf geheime Abstimmung lehnte Hilbert ab. Am Ende stimmte eine Mehrheit der Räte für die Zuschüttung des Tunnels. Schollbach will jetzt vom Verwaltungsgericht prüfen lassen, ob das Verhalten vom OB rechtswidrig war. Mit der Klage will er verhindern, dass sich „so etwas wiederholt“, sagte er.

Stadtsprecher Kai Schulz sieht das gelassen. Die Klage liege vor, und die Stadt hat eine Erwiderung geschrieben. „Die Sitzungsleitung ist nicht angreifbar, und die Abstimmungsergebnisse waren eindeutig“, betont Schulz. Auch bei Zulassung des Antrags hätte sich nichts geändert. (SZ/jv)

