Linke für Erhalt der Frauenklinik Die Landtagsfraktion verlangt, dass die Geburtsstation erhalten bleibt. Sie sieht auch den Freistaat in der Pflicht.

Die Diskussion um die Geburtenstation in Bischofswerda geht weiter. © dpa

Die Partei Die Linke will die Geburtenstation in Bischofswerda erhalten. Deshalb hat sie vor, auf verschiedenen Ebenen den Druck auf die Entscheidungsträger zu erhöhen. „Wir werden es nicht hinnehmen, dass in der früheren Kreisstadt Bischofswerda nicht mal Kinder zur Welt kommen können“, sagt der Fraktionsvorsitzende der Linken im Kreistag, Ralph Büchner. „Unsere Stadträte kämpfen zusammen mit anderen Verantwortlichen in der Kommunalpolitik für eine Zukunft der Geburtenstation im Krankenhaus Bischofswerda.“ Stadtrat Hans-Jürgen Stöber sagt: „Die Ursachen liegen in der ganz großen Politik begründet. Hier bedarf es grundsätzlicher Änderungen. Wir haben viel verloren.“

Die Landtagsfraktion der Linken sieht allerdings auch den Freistaat in der Pflicht. Sie fordert, dass die Staatsregierung alle möglichen Maßnahmen ergreift, um die Geburtenstation in Bischofswerda zu erhalten. Zudem fordert sie, dass die Geburtenstationen in Sebnitz und Stollberg wieder ihren Dienst aufnehmen. „Dass in gewissen Regionen Kinder nicht mehr das Licht der Welt erblicken können, ist ein völlig falsches Signal“, heißt es. Die Oberlausitz-Kliniken wollen die Schiebocker Frauenklinik nach Bautzen holen. (szo)

