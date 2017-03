Linke fordert wieder mehr Hilfe für Zittauer Markt Der Marktmeister soll einen Kollegen bekommen, um alle Aufgaben stemmen zu können.

Wochenmarkt in Zittau © Matthias Weber

Die Linke hat in die Debatte um den Haushalt erneut den Antrag eingebracht, das Marktwesen personell zu stärken. „Die Angebote an Märkten sollten ausgebaut werden“, teilte Jens Hentschel-Thöricht, Fraktionschef der Linken im Stadtrat, zur Begründung mit. „Wir denken an einen Frühlings- und Herbstmarkt oder an trinationale, regionale Märkte, zu denen wir tschechische und polnische Handeltreibende gezielt einladen und auch in den Nachbarländern für die Markttage werben.“ Zudem sollen offene Fragen zur Belebung der Innenstadt möglichst schnell geklärt werden.

Der Stadtrat hatte vor einem Jahr schon einmal beschlossen, dass dem Marktmeister bis zum Start eines City-Managers eine zusätzliche halbe Personalstelle zugeordnet wird. Die Verwaltung hat das im Herbst unter anderem aus Mangel an Aufgaben für den Mitarbeiter rückgängig gemacht. Eine Beschwerde Thörichts darüber wies die Rechtsaufsicht mit der Begründung zurück, dass die Planstelle im Haushalt 2016 hätte verankert werden müssen. Das hatte der Stadtrat nicht getan. (SZ/tm)

