Linke fordert Prüfung aller Wahllokale

Zittau. Alle Wahllokale in der Stadt Zittau und ihren Ortsteilen müssen barrierefrei sein. Das fordert die Fraktion Die Linke im Zittauer Stadtrat. Um dies zu erreichen, habe die Fraktion, wie deren Vorsitzender Jens Hentschel-Thöricht mitteilt, einen Antrag an den Stadtrat eingereicht. Darin wird Zittaus Oberbürgermeister Thomas Zenker aufgefordert, alle Zittauer Wahllokale auf ihre Barrierefreiheit zu prüfen. Weiterhin soll geprüft werden, wie viele Parkplätze in unmittelbarer Nähe der Wahllokale zur Verfügung stehen. Über das Ergebnis der Prüfung soll der Stadtrat bis Ende des Jahres schriftlich informiert werden. Für nicht barrierefreie Wahllokale sollen bis zur Stadtratssitzung im Februar 2018 Alternativmöglichkeiten erarbeitet und den Räten vorgelegt werden, so Hentschel-Thöricht.

Auslöser für den Antrag ist die Kritik des ehemaligen Zittauer Oberbürgermeisters Jürgen Kloß, dass das Wahllokal in Eichgraben nicht barrierefrei sei. „Wir danken Herrn Kloß für seine berechtigte Kritik“, erklärt Hentschel-Thöricht und fügt hinzu, dass allen Wahlberechtigten, insbesondere behinderten und anderen Menschen mit Mobilitätsbeeinträchtigung die Teilnahme an der Wahl möglichst erleichtert werden muss. Dies sehe ausdrücklich auch die Sächsische Kommunalwahlordnung vor. Auch in anderen Zittauer Ortsteilen sind die Wahllokale nicht barrierefrei – so führen beispielsweise in Wittgendorf im Vereinshaus, in der Alten Schule Dittelsdorf und in der ehemaligen Schlegler Grundschule mehrere Treppenstufen bis zum Wahlraum. (SZ/jl)

