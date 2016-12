Linke fordert mehr Personal für Kitas

© Symbolbild: dpa

Unter dem Motto „Licht aus – Bildungsplan an!“ machten Erzieherinnen und Erzieher in Sachsen vor wenigen Tagen mit einem Aktionstag auf die problematische Personalsituation im Bereich der Kindertagesstätten aufmerksam. Marion Junge aus Kamenz, Sprecherin der Linksfraktion im Landtag für Kita-Fragen: „Viele vor- und nachbereitende Tätigkeiten erledigen die Erzieherinnen in ihrer Freizeit, weil diese pädagogische Arbeit in Sachsen nicht anerkannt wird.“

Vor allem ein besserer Betreuungsschlüssel wird von der Linkspartei gefordert. Leider sehe die schwarz-rote Regierungskoalition in Sachsen derzeit keinen Handlungsbedarf. Sie habe im Schulausschuss alle Linken-Änderungsanträge abgelehnt, sagte Marion Junge. Man halte aber an den Forderungen fest: Die Vor- und Nachbereitungszeit müsse zwei Stunden pro Woche umfassen, die Mittel für Sanierung und Modernisierung von Kitas müssten ebenso verdoppelt werden wie die für die Sprachförderung. (SZ)

