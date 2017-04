Linke fordert bessere Pflege Auf dem Mannheimer Platz sammelt die Partei Unterschriften für eine Petition an den Bundesgesundheitsminister.

Der Linken-Bundestagsabgeordnete André Hahn hat am Mittwoch auf dem Riesaer Boulevard Unterschriften gesammelt. © Sebastian Schultz

Nach einer Stunde hatten mehr als 50 Menschen unterzeichnet: Vertreter der Linken haben am Mittwoch Unterschriften für eine bundesweite Petition ihrer Partei gesammelt. Mit der soll auf die Situation in der Pflege aufmerksam gemacht werden. Die Linken sehen in Deutschland einen Notstand, ausgelöst unter anderem durch Krankenhaus-Privatisierungen. Sie fordern 100 000 zusätzliche Pflegekräfte. Finanziert werden soll das durch Steuern auf Vermögen ab einer Million Euro. Am Montag hatte die Partei bereits eine Podiumsdiskussion zum Thema Pflege in Riesa organisiert, an der auch ein Vertreter der Elblandkliniken teilgenommen hatte. (SZ/ewe)

