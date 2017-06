Linke favorisiert Touristen-Abgabe Die Partei will eine Kommunalabgabe für Gäste der Stadt Görlitz prüfen lassen. Drei Varianten sind möglich.

Das Tourismusgeschäft in Görlitz boomt. © Jens Trenkler

Die Linkspartei will die Erhebung einer touristischen Kommunalabgabe für Gäste der Stadt prüfen lassen. Einen entsprechenden Beschlussantrag brachte die Fraktion in den Görlitzer Stadtrat ein. Darüber informierte am Donnerstag die Linkspartei. Möglich wäre die Einführung einer Tourismusabgabe, einer Gästetaxe oder einer Übernachtungssteuer. Die Verwaltung soll nun prüfen, welche Variante für Görlitz am besten wäre. Fraktionschef Thorsten Ahrens verspricht sich durch solch eine zusätzliche Abgabe eine verlässliche Einnahmequelle, um das reichhaltige kulturelle Angebot auch für die Touristen aufrecht zu erhalten. Die Linke rechnet mit Einnahmen von mindestens 350000 Euro jährlich. (SZ)

