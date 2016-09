Linke distanziert sich von Friedensrichter Die asylfeindlichen Auftritte von Lothar Hoffmann verurteilt ein Teil der Neustädter Stadträte. CDU, NfN und FDP sitzen das Thema aus.

Lothar Hoffmann tauchte mehrfach bei Pegida-Versammlungen als Redner auf. Diese Auftritte könnten ihn sein Ehrenamt kosten. © Archiv: Daniel Förster

Ist Lothar Hoffmann als Friedensrichter in Neustadt tragbar oder nicht? Acht Wochen, nachdem das Amtsgericht Pirna ein Amtsenthebungsverfahren gegen Hoffmann eröffnet hat, haben erste Neustädter Stadträte öffentlich Stellung bezogen. Die zwei Vertreter der Linken, Ute Bensing und Joachim Grünberger, haben in der letzten Sitzung eine Erklärung verlesen, in der sie sich von Lothar Hoffmann in seiner Funktion als Friedensrichter distanzieren. In dem Schreiben, das der SZ vorliegt, verurteilen sie „das nicht mit dem Ehrenamt eines Friedensrichters zu vereinbarende Handeln von Lothar Hoffmann bei Pegida-Veranstaltungen“, aber auch die „in der Öffentlichkeit kommunizierten fremdenfeindlichen Stellungnahmen“. Die Vertreter der Linken sind weiter der Auffassung, dass sich Hoffmann in diesem Ehrenamt nicht auf eine Meinungsfreiheit berufen könne, die gegen die politische Treuepflicht und Loyalität zum Staatswesen der Bundesrepublik verstoße. Die Stadträte betonen, damit nicht Hoffmanns Ehrenamtsarbeit bewerten zu wollen. Allerdings sein „politisches Koordinatensystem“. Seine Nähe zur fremdenfeindlichen Pegida-Bewegung mache ihn für die Funktion eines unparteiischen Mentors ungeeignet. Deshalb wolle man sich von der einst gegebenen Zustimmung zur Berufung von Lothar Hoffmann zum Friedensrichter distanzieren. Diese Zustimmung sei in Unkenntnis des politischen Wertebildes von Lothar Hoffmann gegeben worden. Der Stadtrat hatte ihn im Januar 2014 auf diesen Posten berufen, das Amtsgericht Pirna danach offiziell vereidigt.

Damals, vor fast zwei Jahren, seien Ute Bensing und Joachim Grünberger der Überzeugung gewesen, dass der Neustädter als pensionierter Polizeibeamter die Qualifikation und Lebenserfahrung hätte, dieses Amt neutral auszuführen. Damit verbunden sei auch die Annahme einer ausnahmslosen und loyalen staatsbürgerlichen Haltung. Diese Annahme habe sich zwischenzeitlich verändert. Das will die Linke mit der Erklärung deutlich machen. Ursprünglich wollten Ute Bensing und Joachim Grünberger gemeinsam mit allen Stadtratsfraktionen eine Stellungnahme erarbeiten. Um die „Sprachlosigkeit zum Fall Friedensrichter Hoffmann“ zu beenden, wie Joachim Grünberger es formuliert. Sein Vorstoß verlief allerdings im Sand. Nach Beratungen innerhalb der CDU-, NfN- und FDP-Fraktion sei diese Idee mehrheitlich abgelehnt worden. Die Linke ging deshalb allein in die Offensive.

Wortmeldungen von anderen Räten gab es zu dem Thema nicht. Nachdem Joachim Grünberger die Erklärung verlas, ging der Stadtrat umkommentiert zur Tagesordnung über. Auf Anfrage der SZ halten sich die anderen Fraktionen auch weiter bedeckt. „Die FDP-Fraktion wird sich an keinen Petitionen gegen Herrn Hoffmann beteiligen“, teilt Christian Kowalow mit. Das Recht der freien Meinungsäußerung sei für ihn ein hohes Gut. „Hier wird jemand pressewirksam voreilig an den Pranger gestellt“, sagt Kowalow. Man wolle kein Richter sein und eine abschließende Entscheidung den Verantwortlichen überlassen. Ähnlich sieht das die CDU. „Lothar Hoffmann ist ein erwachsener Mann. Er sollte wissen, was er tut“, teilt Fraktionsvorsitzender Matthias Mews mit. Was er tut, sollte dabei den demokratischen und freiheitlichen Grundsätzen entsprechen.

Ob Lothar Hoffmann nach genau diesen Grundsätzen handelt? Auf eine Wertung dessen wollte sich Mews nicht einlassen. Er will das Landgericht über den Fall entscheiden lassen. Klaus Anders, Fraktionsvorsitzender der NfN, hat auf die SZ-Anfrage vom vergangenen Freitag gar nicht reagiert. Die Dresdner Zivilkammer könnte bereits im Oktober über die Amtsenthebung von Lothar Hoffmann entscheiden. Das Verfahren dazu hatte das Amtsgericht Pirna angeschoben. Dieses wirft dem Neustädter vor, gegen die politische Treuepflicht von Beamten dem Staat gegenüber zu verstoßen. Diese schreibt Friedensrichtern vor, „dass er sich eindeutig von Gruppen und Bestrebungen distanziert, die diesen Staat, seine verfassungsmäßigen Organe und geltende Verfassungsordnung angreifen, bekämpfen und diffamieren“. Begründet wird das mit Hoffmanns Nähe zur islamfeindlichen Pegida-Bewegung. Er engagiert sich zudem für das Bündnis „Festung Europa“. Außerdem gehörte er zum Orgateam des sogenannten „Demokratischen Aufbruchs Sächsische Schweiz“ (DASS). Der Sächsische Verfassungsschutz ordnet diese Gruppierung der rechtsextremistischen Szene zu.

