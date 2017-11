Linke-Büro mit Katzenfutter beschmiert Unbekannte haben einen unappetitlichen Anschlag auf das Büro in Dippoldiswalde verübt. Wieder wurde dafür Nahrung missbraucht.

Im März hatten Unbekannte das Partei-Büro der Linken in Dippoldiswalde mit Farbe beschmiert. © Foto: Fraktion Die Linke

Immer wieder passieren Anschläge auf das Büro der Linken-Abgeordneten Verena Meiwald auf der Herrengasse in Dippoldiswalde. Jetzt haben Unbekannte in der Nacht zum Dienstag die Fassade und die Tür mit Katzenfutter verdreckt, wie die Polizei informierte. Außerdem wurden der Handlauf an der Zugangstreppe und der Briefkasten beschädigt. Verena Meiwald bekam von der Katzenfutterattacke diese Woche nichts mit. Die Abgeordnete, die Büros in Freital und Dipps hat, hält sich derzeit mit einer Delegation des sächsischen Landtags in Südafrika auf, wie Marco Mätze informierte.

Mätze ist Geschäftsführer der Kreistagsfraktion der Linken und Stadtrat in Dippoldiswalde. Er nutzt das Dippser Büro ebenfalls. Am Montagnachmittag war noch alles in Ordnung, wie er berichtet. Am Dienstagvormittag haben Anwohner dann die Verschmutzung beobachtet und der Polizei gemeldet. Der Verdacht liegt also nahe, dass es in der Nacht zum Dienstag passiert ist. Mätze hat mit Nachbarn gesprochen. Aber die haben von der Katzenfutterattacke nichts mitbekommen. Zur Höhe des Sachschadens hat die Polizei noch keine genaueren Angaben bekommen. Der Zeitaufwand, um die Fassade zu reinigen, fällt dabei am meisten ins Gewicht.

Das Büro der Partei „Die Linke“ in der Dippser Herrengasse ist in den letzten Jahren schon mehrfach Ziel von Angriffen mit Farbe oder Nahrungsmitteln geworden. „Ich zähle schon gar nicht mehr mit, wie oft so etwas passiert ist“, sagt Mätze. Im März dieses Jahres hatten Unbekannte Eier und Weißkraut gegen die Hausfassade geworfen.

Besonders schlimm war es 2016 gewesen. Damals folgten fast im Monatsrhythmus Farbanschläge und Schmierereien aufeinander. Der Briefkasten ist einmal aufgesprengt worden. Immer wieder mussten die Bürobetreiber Aufkleber vom Fenster abkratzen. „Das nervt uns natürlich. Aber wir lassen uns davon nicht einschüchtern oder beirren und machen unsere Arbeit weiter“, sagt Marco Mätze.

