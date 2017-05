Linke bepöbelt und verbeult

Beifahrertür mit Delle. © Die Linke

Am Freitag hatte „Die Linke“ in Dresden zur mobilen Bürgersprechstunde geladen. Parteivorsitzende Katja Kipping und Stadtrat André Schollbach platzierten ihren kleinen Infostand an fünf Stellen in der Stadt. Drei Stationen absolvierte das Duo offenbar ohne Probleme, doch an der vierten Station kam es am späten Mittag zum Eklat:

Am Infostand vor der Löbtau-Passage auf der Kesselsdorfer Straße bauten sich drei Männer vor den Politikern auf, spuckten vor ihnen auf den Gehweg und beleidigten die beiden.

Ein Helfer der Partei, der den Bus des Landesverbandes in der Gröblerstraße abgestellt hatte, erhielt von einem der Männer den Rat: „Raus aus meinem Revier, Gesindel“. Kipping und Schollbach titulierte er als „Kommunistenpack“.

Als das Linken-Duo nach Ende der Veranstaltung zum Partei-Bus zurückkam, sahen sie, wie genau dieser Mann mit dem Fuß eine Delle in die Beifahrertür des Kleinbusses trat.

Die Politiker alarmierten die Polizei, doch trotz der Suche mit drei Streifenwagen blieben die Angreifer verschwunden. Der Vorfall sei bereits der sechste Übergriff auf die sächsische Linke in diesem Jahr gewesen. Zuvor habe es fünf Sachbeschädigungen an Abgeordnetenbüros, zuletzt Schüsse auf das Wahlkreisbüro von Juliane Nagel in Leipzig, gegeben.

Das Dezernat Staatsschutz der Dresdner Kriminalpolizei ermittelt mittlerweile und bitte Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Angaben zu den unbekannten Tätern machen können um Hilfe unter Tel.: 0351 483 2233. (szo/dpa)

