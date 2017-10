Linienbusse müssen Umweg fahren Die Rehefelder Straße ist wegen Bauarbeiten am Montag bis zum Raupennest dicht. Das hat Auswirkungen auf den Verkehr.

Busse der Linie 373 fahren am Montag anders. © Andreas Weihs

Die Rehefelder Straße bekommt auf einem ersten Teilstück zwischen dem Ortsausgang Altenberg und der Einfahrt zum Gesundheitszentrum Raupennest ein neues Asphaltband. In den vergangenen Tagen hat das Landsamt für Straßenbau und Verkehr den 428 Meter langen Straßenabschnitt ausbauen lassen. Nun erhält die Fahrbahn ihren Belag. Deshalb wird die Rehefelder Straße in dem Bereich am kommenden Montag, dem 23. Oktober, voll gesperrt, wie die Regionalverkehr Dresden GmbH (RVD) informiert. Denn dann können die Busse der Linie 373 von Kurort Altenberg nach Rehefeld und Hermsdorf/Erzgebirge und zurück die Haltestellen Rehefelder Straße und Weg zum Kahleberg in Altenberg nicht ansteuern. Weil die Busse dort an dem Tag nicht mehr durchkommen, fahren sie von Altenberg über Bärenfels, weiter nach Rehefeld über den Donnerberg nach Neuhermsdorf bis Hermsdorf, informiert RVD-Vertriebschef Volker Weidemann. Fahrgäste müssen mehr Zeit einplanen. Die Linie 373 fahre am 23. Oktober jeweils pünktlich ab Altenberg los. Durch die andere Streckenführung und damit den Umweg könne sich dann aber die Abfahrt ab Hermsdorf und damit die Ankunft in Altenberg verzögern, so Weidemann weiter. Bei den Ankünften der Linie 373 um 7.14 Uhr und 8.14 Uhr in Altenberg werde die Weiterfahrt für die Schüler nach Geising operativ abgesichert, verspricht er.

