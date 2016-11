Linienbus geht in Flammen auf Das abgestellte und unbesetzte Fahrzeug in Burgstädt brannte offenbar wegen eines technischen Defektes.

© Symbolbild/Uwe Soeder

Ein unbesetzter Linienbus ist am Montagmorgen in Burgstädt in Brand geraten. Wie die Polizei berichtet, fing das abgestellte Fahrzeug offenbar Feuer wegen eines technischen Defektes. Obwohl die Einsatzkräfte schnell vor Ort waren, brannte das Fahrzeug aus. Zwei daneben abgestellte Busse wurden durch den Brand beschädigt. Verletzt wurde niemand.

Angaben zum entstandenen Sachschaden konnte die Polizei noch nicht machen. Sie ermittelt. Aufgrund der Löscharbeiten war die Chemnitzer Straße in Burgstädt im Bereich zwischen der Bäckerstraße und der Feldstraße für etwa eine Stunde voll gesperrt. (szo)

