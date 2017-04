Linienbus der VGM brennt ab An Bord sind auch etwa 20 Schulkinder. Sie können den Bus in Mehltheuer rechtzeitig verlassen. Die Brandursache ist noch unklar.

Das Fahrzeug war auf der Verbindungsstraße zur B 6 war dieser aus noch ungeklärter Ursache in Brand geraten. Schnell breitete sich der Brand über das ganze Fahrzeug aus.

Die Feuerwehr konnten mit Schaum den Brand ersticken, doch der Bus taugt nur noch für den Schrottplatz.

Schreck am frühen Dienstagnachmittag für die Fahrgäste, darunter etwas 20 Schulkinder, eines Linienbusses der Verkehrsgesellschaft Meißen (VGM). Aus dem Motorraum am Heck des Fahrzeug schlugen plötzlich Flammen. Der Fahrer bemerkte das, hielt den Bus an und öffnete die Türen, so dass alle Fahrgäste den Bus schnell und unversehrt verlassen konnten. Gegen 13.52 Uhr alarmierte die Leitstelle Dresden die Feuerwehren der Wehren Mehltheuer, Heyda, Althirschstein und die Wachen Hauptstelle und Mitte der Feuerwehr Riesa zum Brand des Busses in dem Hirschsteiner Ortsteil. Das Fahrzeug war auf der Verbindungsstraße zur B 6 war dieser aus noch ungeklärter Ursache in Brand geraten. Schnell breitete sich der Brand über das ganze Fahrzeug aus. Die Feuerwehr konnten mit Schaum den Brand ersticken, doch der Bus taugt nur noch für den Schrottplatz. Wie VGM-Betriebsleiter Jörg Weinhardt der SZ sagte, befand sich der Linienbus auf der Fahrt von der Oberschule Stauchitz nach Heyda. An der Kirche wäre Endstation gewesen. Bei dem Unfallfahrzeug handelt e sich um einen Mercedes-Bus aus dem Baujahr 2009. „Wir konnten den Busfahrer noch nicht befragen. Derzeit gehen wir von einem technischen defekt aus. Normalerweise darf ein solcher Brand bei einem derart jungen Bus nicht passieren“,, so der Betriebsleiter. Neu kostet ein solcher Bus rund 220 000 Euro. Der Zeitwert des abgebrannten Exemplares wird von der VGM auf 70 000 bis 80 000 Euro geschätzt. Den Schaden tragen in vollem Umfang die Versicherung.

„Am wichtigsten ist jetzt aber erst einmal, dass bei dem Brand niemand verletzt wurde“, so Weinhardt. Die Verkehrsgesellschaft hat am Nachmittag das Buswrack mit einem Tieflader geborgen und nach Meißen geholt. Für die Fahrgäste wurde ein Ersatzbus geschickt. Viele Eltern hatten ihre Kinder allerdings schon aus Mehltheuer abgeholt. Der Busbrand hatte sich in der Gegend in Windeseile herumgesprochen.

