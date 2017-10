Linien für die Unfallkreuzung Alarm nach dem schlimmen Zusammenstoß an der Kötitzer Straße. Jeder zweite Abbieger schneidet die Kurve.

Die von bis zu 1 200 Fahrzeugen in der Stunde genutzte Kreuzung Kötitzer Straße, Emil-Schüller-Straße. © Montage/Arvid Müller Die von bis zu 1 200 Fahrzeugen in der Stunde genutzte Kreuzung Kötitzer Straße, Emil-Schüller-Straße.

Vor wenigen Tagen hat es hier fürchterlich gekracht. Leit- und Aufstelllinien können die Situation entschärfen.

Das hat die Bewohner der umliegenden Mehrfamilienhäuser aus dem letzten Morgenschlaf geschreckt. Kurz vor 5.30 Uhr stießen am 9. Oktober an der Kreuzung Kötitzer Straße, Emil-Schüller-Straße im Westen Radebeuls zwei Pkws derart heftig zusammen, dass eines der beiden Autos obendrein gegen einen aus der Nebenstraße kommenden Lkw prallte. Die beiden Insassen der Pkws erlitten schwere Verletzungen und mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Großer Feuerwehreinsatz, großes Absperren. Drei Stunden war auf der Abbiegekreuzung alles zu.

Noch immer ist nicht hundertprozentig klar, warum es zu dem Zusammenstoß in der morgendlichen Dunkelheit kam, sagt Ingolf Zill von der Radebeuler Verkehrsbehörde. Aber der Verkehrsrat der Stadt, ein vierteljährliches Treffen von Fachleuten und sachverständigen Bürgern im Rathaus, ist aufgeschreckt.

Die Fahrstrecke ist eine der wichtigsten in Radebeul. Kraftfahrer aus Coswig, Meißen, Weinböhla und Dresden nutzen sie. Derzeit und erst recht in den nächsten Jahren vor allem deshalb, weil immer wieder auf Abschnitten der Meißner Straße gebaut wird. Über die Kötitzer Straße rollt der Lkw- und Pkw-Verkehr von der Elbebrücke kommend oder aus dem Gewerbegebiet Naundorf. Bewusst hat die Stadt diese Abbiegekreuzung so ausgerichtet, dass eben die Lastwagen und der Berufsverkehr Richtung Bahnhof Kötzschenbroda abbiegen und nicht durch den Ortskern Altkötzschenbroda rollen und diesen belasten.

Bislang ist dort eigentlich immer alles gut gegangen, sagt Zill. Die Kreuzung sei nicht als Unfallschwerpunkt auffällig geworden. Doch nach dem schweren Crash von vor drei Wochen sieht das anders aus. Bürger vor Ort, die den Verkehr hier beobachten, staunen ohnehin, dass noch nicht mehr passiert ist. Viele Fahrzeuge, vor allem aus Richtung Westen kommend, würden teils mit hoher Geschwindigkeit die Kurve schneiden. Entgegenkommende aus der Emil-Schüller-Straße sind daraufhin zum Abbremsen gezwungen. Einheimische fahren schon vorausschauend ganz vorsichtig, weil sie das Verhalten kennen.

Eine Blitzzählung der SZ an der Kreuzung hat ergeben, dass dies tatsächlich so ist: Am Tag passieren die Abbiegestrecke in der Stunde etwa 1 000 bis 1 200 Fahrzeuge. Etwa jeder Dritte davon biegt ab. Und davon wieder rund die Hälfte schneidet die Kurve – ohne sehen zu können, ob es Gegenverkehr gibt. Der normale Kurvenradius ist allerdings auch nur schwer erkennbar.

In Coswig gibt es eine ähnliche Situation. An der Kreuzung Dresdner Straße, Hauptstraße gab es ebenfalls Unfälle beim Abbiegen. Dort kommt zwar erschwerend hinzu, dass die zum Bahnhof führende Straße leicht versetzt ist. Aber Autofahrer hielten auch hier oft nicht die eigentliche Spur ein. Im Coswiger Ordnungsamt hat dessen Leiter Olaf Lier deshalb durchgesetzt, dass die Kreuzung mit Abbiegeleitlinien markiert wird.

Sachgebietsleiter Ingolf Zill in Radebeul: „Wir haben über die Kreuzung bisher kaum geredet, eben weil dort zum Glück kaum etwas passiert ist. Das ist jetzt anders.“ Es sei ohne größere Probleme möglich, dort – ähnlich wie in Coswig – Markierungen in der Fahrbahnmitte als gestrichelte Linien aufzubringen. Das ist auch jetzt im Verkehrsrat besprochen worden. Darüber hinaus schlägt Zill sogar noch vor, an den beiden untergeordneten Straßen, also der Kötitzer Straße aus Richtung Osten und der Emil-Schüller-Straße im Süden jeweils eine Aufstelllinie kurz vor der Kreuzung aufzubringen (siehe Fotomontage).

Der einzige Grund, warum das nicht gleich noch in diesem Jahr geschehen kann, so Zill, ist das begrenzte Budget. Für dieses Jahr sind die Mittel so gut wie ausgeschöpft, sagt der Verkehrsexperte. Im November tritt in Radebeul ohnehin die Unfallkommission zusammen, um das Geschehen vom Jahr 2017 auszuwerten. Dort will Zill vorschlagen, die Markierungen im Frühjahr 2018 anbringen zu lassen.

Das könnte mehr Sicherheit bringen. Vorausgesetzt, die Kraftfahrer orientieren sich dann wirklich an den Aufstelllinien und vor allem den Kurvenstrichen. Dicht bleibt der Verkehr auf der Abbiegekreuzung auch weiterhin. Denn die nächsten Bauarbeiten auf der Meißner Straße in Radebeul-Mitte stehen für 2018 an.

