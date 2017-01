Linien 7 und 8 fahren nur bis zum Heller

Morgen und am Mittwoch fahren die Straßenbahnen der Linien 7 und 8 nicht ganztägig bis Weixdorf und Hellerau. Sie enden zwischen 8.30 Uhr und 15.30 Uhr bereits an der Haltestelle Hellersiedlung. Von dort fahren in diesen sieben Stunden jeweils Ersatzbusse, die EV7 und EV8 heißen. Das teilten die Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) am Wochenende mit.

Hintergrund der Streckenverkürzung sind Bauarbeiten am Versorgungsnetz der Drewag an der nördlichen Königsbrücker Straße, erklärte DVB-Sprecher Falk Lösch. Die Verkehrsbetriebe nutzen diese Gelegenheit um Arbeiten am Abzweig Hellerau zu erledigen, die nur dann möglich sind, wenn keine Straßenbahnen fahren. Dort sollen Bäume für die neue Gleisschleife der DVB gefällt werden. Diese Schleife führt künftig nördliche des Abzweigs durch den Wald. Sie soll den Wendebogen an der Hellersiedlung ersetzen. Voraussichtlich Mitte des Jahres beginnen die Bauarbeiten. Jetzt wird Platz für das Gleisbett geschaffen. Die DVB rechnen damit, dass das gesamte Bauprojekt knapp sieben Millionen Euro kosten wird. Von diesem Geld sollen auch Bäume bezahlt werden, die nach dem Rückbau der alten Gleise am Heller gepflanzt werden. Die Fläche wird renaturiert, die neuen Bäume dienen auch als Ersatz für die am Abzweig gefällten Bäume. (SZ/csp)

