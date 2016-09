Lindenstraße wird zum Nadelöhr Die Sanierung zwischen Schul- und Bahnhofstraße soll beginnen – obwohl noch eine weitere wichtige Verbindung gesperrt ist.

© Symbolbild/Norbert Millauer

Die nächste Straßenbaustelle in der Strehlaer Stadtmitte kommt: Ab Oktober wird der zweite Abschnitt der Lindenstraße zwischen Schul- und Bahnhofstraße grundhaft ausgebaut. Die Arbeiten werden sich je nach Wetter etwa bis April hinziehen, so Bauamtsleiterin Elke Schulze.

Diesmal werde es eine halbseitige Sperrung geben, der Verkehr soll direkt am Bau geleitet werden. Außerdem soll der Bauabschnitt in zwei Teile untergliedert sein: der erste zwischen Schulstraße und Hugo-Haase-Straße, der zweite zwischen der Haase- und der Bahnhofstraße. Damit solle ein Verkehrschaos vermieden werden. Hintergrund ist der Bau der Oschatzer Straße. Bei dem Projekt, das der Freistaat realisiert, gibt es dem Rathaus zufolge Bauverzug. Wie viel länger gebaut werden muss, könne derzeit aber nicht abschließend gesagt werden.

Ob deshalb beim Bau der Lindenstraße nicht abgewartet werden könne mit dem Baubeginn, wollte Andreas Haberland (CDU) wissen. So könnten eine Naht in der Straßenmitte und so auch Verkehrsprobleme vermieden werden. Laut Stadtverwaltung ist das nicht möglich, mit dem Bau der Lindenstraße später zu beginnen, da die Fördergelder beim Land abgerufen werden müssen. Der zweite Abschnitt der Lindenstraße wird mit knapp 400 000 Euro Baukosten etwa 50 000 Euro teurer als anfangs geschätzt. Grund sei die Marktlage, Baufirmen hätten viel zu tun. Für die Stadtfinanzen wirkt sich das dem Rathaus zufolge nicht negativ aus: Die Mehrkosten übernimmt das Land. Den Bauauftrag hat die Stadt an die Großenhainer Firma Weber vergeben.

Die zum Projekt gehörende Kanalsanierung per sogenannten Inliner-Verfahren ging für 67 000 Euro an eine Dresdner Firma. Das Planungshonorar für den Lindenstraßen-Bau über knapp 42 000 Euro ging an das Riesaer Büro IBZ. (ewe)

