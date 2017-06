Lindenstraße bald wieder frei Bis 30. Juni soll das Bauprojekt abgeschlossen sein.

Die Lindenstraße in Strehla ist derzeit wegen der grundhaften Erneuerung noch voll gesperrt. Laut Planer Heiko Zscheile sollen die Bauarbeiten bis 30. Juni abgeschlossen sein. © Eric Weser

Die Bauarbeiten an der Lindenstraße sollen noch in diesem Monat enden. Bis 30. Juni werde das Projekt abgeschlossen, so die Prognose von Stadtrat Heiko Zscheile (FWG), der das Straßenbauvorhaben der Stadt auch als Planer betreut. Derzeit laufen im Abschnitt zwischen Hugo-Haase-Straße und Bahnhofstraße noch Schachtarbeiten für die Leerrohrverlegung. Der anfängliche Plan, den finalen Bauabschnitt der Lindenstraße schon Ende April fertigzustellen, hatte sich wegen des zwischenzeitlichen Winterwetters zerschlagen. (SZ/ewe).

