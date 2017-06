Lindenplatz bald ohne Linden Zehn der Bäume sind krank. Auch die anderen sollen weg. Damit will die Stadt jedes Risiko am Schulweg ausschließen.

Nachdem der nächste augenscheinlich noch intakte Baum auf dem Lindenplatz umgestürzt ist, will die Kommune am Schulweg kein weiteres Risiko eingehen – und alle Linden dort fällen. © André Braun

Mit Stadtgärtner Steffen Holz haben die Mitglieder des Technischen Ausschusses am Donnerstag hinter verschlossenen Türen über die Zukunft der Bäume am Lindenplatz beraten. Zum Ergebnis sagte Bürgermeister Tobias Goth (CDU) am Montag: „Mit zwei Gegenstimmen und einer Enthaltung hat sich das Gremium mit großer Mehrheit dafür entschieden, sämtliche Bäume in den nächsten Tagen fällen zu lassen.“

Goth ist durchaus bewusst, dass das den Unmut von Anwohnern und Baumaktivisten hervorrufen wird. Erst bei einem Geburtstagsbesuch habe ihm ein Mann vom Lindenplatz vorgeschwärmt, wie schön es sei, die großen Bäume mit dichtem Blattwerk vor der Tür zu haben. Außerdem gefalle ihm, wenn sich Bienenschwärme über die Lindenblüten hermachen. Dafür hat der Bürgermeister durchaus Verständnis.

Doch nach seinem und dem Dafürhalten der meisten Ausschussmitglieder gehe es hier um die Sicherheit. „Und wir reden uns kein Risiko her, es ist da“, so der Rathauschef. Erst am 7. Juni war eine Linde am Lindenplatz auf ein Privatgrundstück gestürzt und hatte dort ein Fahrzeug beschädigt. „Personen kamen nicht zu Schaden. Das war ein Glücksfall“, sagte Tobias Goth. Dabei erinnerte er an einen ähnlichen Fall vor etwa vier Jahren.

Da war die Linde auf die Einfahrt zum jetzigen Parkplatz gefallen. Auch da kam niemand zu Schaden. Allerdings wurde danach trotzdem gehandelt. Die restlichen Bäume auf dieser Seite wurden gefällt. Als die Linden bei der Platzgestaltung in die Erde kamen, waren sie alleeartig gepflanzt. Davon ist jetzt nur noch eine Reihe übrig geblieben.

„Wir haben auch darüber diskutiert, nur die zehn kranken Bäume zu fällen“, berichtete der Bürgermeister. Allerdings sei fraglich, ob sich die verbleibenden Linden darauf einstellen, die Windlast aushalten können. „Dadurch bliebe ein Risiko, dass einer der Bäume umfällt“, so Tobias Goth.

Daher soll nach Ansicht des Ausschusses davon abgesehen werden – zumal Steffen Holz an den augenscheinlich noch gesunden Bäumen schon sogenannte Faulstellen entdeckt hat. Über diese können Nässe und Frost eindringen und den Baum von innen her schädigen. „Die Linde, die Anfang des Monats umgekippt ist, war vom Augenschein her auch noch in einem guten Zustand“, sagte Goth.

Der Lindenplatz ist umgeben von Wohnhäusern auf der einen Seite und den Schulgebäuden sowie einem öffentlichen Parkplatz auf der anderen Seite. Somit müsse sowohl die Sicherheit der Schulkinder als auch aller übrigen Nutzer im Vordergrund stehen, findet der Bürgermeister.

Der Stadtgärtner nimmt nun Kontakt zum Landratsamt auf. Der Behörde muss angezeigt werden, dass die Kommune die ungefähr 60 Jahre alten Bäume auf dem Lindenplatz fällen will, um Gefahren abzuwenden. Ob der Bauhof das Fällen übernimmt oder ein Dienstleister, das steht noch nicht fest. Schon in den nächsten Wochen soll die Aktion über die Bühne gehen. Nicht mal die Schulferien will die Stadt noch abwarten. „Auch in dieser Zeit könnte schon etwas passieren“, so Goth.

Damit werden die Motorsägen anderthalb bis zwei Jahre früher heulen als eigentlich vorgesehen. Denn: „Mit der Platzneugestaltung, die wir für 2019 planen, sollten die Bäume ohnehin gefällt werden“, sagte der Rathauschef.

Er kündigte an, dass es noch in diesem Jahr eine Vorstellung der ersten Gestaltungsideen geben soll. Aus jetziger Sicht sollen neue Linden angepflanzt werden, damit der Platz seinem Namen noch entspricht. Dabei soll auch nicht mit Bäumchen angefangen werden: „So vier, viereinhalb Meter groß sollten die neuen schon sein“, so Tobias Goth. Offen ist, ob wieder eine Art Allee gestaltet werden kann oder es bei der jetzt nur noch einen Baumreihe – allerdings mittig angeordnet – bleibt.

