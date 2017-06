Lindengarten könnte Grundschule entlasten Am Montag wird entschieden, ob die Musikschule künftig in das Vereins- und Bürgerhaus zieht. Leere Räume stehen bereit.

Die alte Bibliothek wurde am Sonnabend restlos leer geräumt. © privat

Die Dreifachnutzung der Moritzburger Grundschule gilt seit Langem als Problem. Mit Schule, Hort und Musikschule in einem Gebäude sind die Raumkapazitäten maßlos ausgereizt. Doch diese Situation könnte sich zum nächsten Schuljahr entspannen.

Im Verwaltungsausschuss am Montag wird darüber entschieden, ob die Gemeinde der Musikschule künftig die leerstehenden Räume im Lindengarten vermietet. „Es muss jetzt alles sehr schnell gehen, weil eine Dreifachnutzung mit Schuljahresbeginn im August nicht mehr geht und der Hort Priorität hat“, sagt Moritzburgs Bürgermeister Jörg Hänisch (parteilos). Als Grund nennt er sehr starke Klassen, die zu 100 Prozent in den Hort gehen.

Im Lindengarten stehen eine Wohnung und die einstige Bibliothek im Obergeschoss leer. Die noch eingelagerten Bücher wurden am vergangenen Sonnabend von Moritzburgern, darunter auch Jörg Hänisch, und afghanischen Helfern aus der Asylunterkunft in rund 80 Kisten verpackt. Die Kartons sollen im Heizhaus an der alten Mittelschule untergestellt werden.

