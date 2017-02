Linden-Fällung ärgert Anwohner Gerade hat sich Gröditz auf die Fahne geschrieben, Laubbäume in den Dörfern zu erhalten – da fällt ein jahrzehntealter Baum.

Außer einem Stumpf von 30 Zentimetern Durchmesser ist von dieser Linde am Nauwalder Dorfgemeinschaftshaus nichts mehr übrig. Dass der Baum plötzlich weg musste, verwundert einen Ortschaftsrat. © Lutz Weidler

Vom einstigen Quartett ist nur noch ein Trio übrig: Am Dienstag ist eine der vier Linden vorm Nauwalder Dorfgemeinschaftshaus gefällt worden. Mehr als fünf Jahrzehnte reckte sich der Stamm des Baums meterhoch gen Himmel. Jetzt ist noch ein zentimeterhoher Stumpf übrig.

Für Ortschaftsrat Joachim Schönitz (SPD), der gleich nebenan wohnt, kam die Fällung aus heiterem Himmel. Plötzlich seien Arbeiter mit Technik angerückt. „Das hat mich schon verwundert“, sagt Schönitz. Schließlich sei das Linden-Ensemble erst vor wenigen Wochen bei einer Radtour mit der Stadt als dorftypisch und vorbildhaft angepriesen worden. Und tatsächlich ist auf einer Planzeichnung zum großangelegten Gröditzer Dorfumbau genau diese Stelle mit dem Vermerk „Erhalt dörflicher Gehölzstrukturen“ versehen. Dass nun ausgerechnet hier die Säge angesetzt worden ist, kann Joachim Schönitz nicht verstehen. Zumal es aus seiner Sicht genügt hätte, die abgestorbenen Äste in der Baumkrone zu entfernen.

Gepflanzt vom alten Russisch-Lehrer

Das sieht Norbert Both anders. Der Gröditzer Bauhof-Leiter sagt, die Fällung sei „keine Willkür“ gewesen. Nach Hinweisen aus Nauwalde, dass der Baum nicht mehr den besten Eindruck macht, habe er die Linde inspiziert. Ergebnis: Der Baum war krank, vor allem die Krone. „Das Einzige, was noch gut war, war der Stamm.“ Um das Risiko durch herabfallende Äste für Autofahrer, Fußgänger und Radler gering zu halten, sei entschieden worden, die Linde komplett zu fällen. „Wir haben hier die Verkehrssicherungspflicht“, sagt Both.

Anscheinend war die Fällung also nötig. Ortschaftsrat Joachim Schönitz mag sich mit dem Anblick der gefällten Linde noch nicht so recht anfreunden. Zumal er eine besondere Beziehung zu den vier Lindenbäumen in seiner Nachbarschaft hat. Denn gepflanzt worden sind die, als der heute 67-Jährige Schüler war. Die Schule befand sich damals im heutigen Dorfgemeinschaftshaus. An denjenigen, der die Bäume damals gepflanzt hat, kann sich Schönitz noch erinnern. Herrn Haak, einen Dorflehrer. Russisch habe der gegeben, erinnert sich Schönitz. „Er war in Ordnung.“

Positiv sieht der Ortschaftsrat auch das Dorfumbaukonzept, das der Gröditzer Stadtrat zufällig wenige Stunden nach der Linden-Fällung in Nauwalde beschlossen hat. Der zum Konzept gehörende, 68 Seiten umfassende Bericht kann derzeit auf der Webseite der Stadt Gröditz eingesehen werden. Er dokumentiert einerseits, wo die Dörfer Nauwalde, Nieska, Spansberg und Schweinfurth heute stehen – wie gut die Straßen und Wege sind, wie es um die Nahversorgung steht, welche Angebote es für Kinder und Jugendliche gibt, wie die Wirtschaft aufgestellt ist.

Weitere Fällung für den Straßenbau

Zum anderen findet sich in dem Bericht eine Liste mit Maßnahmen, wie die Dörfer auch künftig lebenswert gehalten und weiter verschönert werden können. Ein Puzzleteil dabei: das Pflanzen ortstypischer Gewächse – Linden, Eichen, Ahorn. Bei einigen städtischen Projekten auf der Liste ist das bereits fest eingeplant. Zum Beispiel bei der Umgestaltung des Sitzplatzes an der Nauwalder Hauptstraße. Aber auch private Grundstücksbesitzer sollen sich angesprochen fühlen, künftig den einen oder anderen Laubbaum statt Koniferen bei sich in die Erde zu bringen. Wo so eine Pflanzung im Dorf besonders gut passen würde, lässt sich im Dorfumbau-Konzept nachschlagen.

Wie die Ecke am Nauwalder Dorfgemeinschaftshaus mit ihren verbliebenen Linden künftig aussehen wird, das hängt vom Straßenbau ab, der hier bald starten soll. Laut Bauhof-Chef Norbert Both wird die Linden-Fällung aber nicht die Letzte bleiben. Denn der Kurvenradius an der Kreuzung entspreche nicht mehr den Anforderungen. Deshalb muss wohl auch eine zweite Linde gefällt werden. Immerhin soll es für die gefällten Bäume Ersatz geben.

Der Bericht und die Karten zum Dorfumbau sind im Gröditzer Rathaus einsehbar oder im Rats- und Bürgerinformationssystem unter www.groeditz.de.

