Linde wird begutachtet Ein dicker Ast hat drei Autos unter sich begraben. Ist der Baum überhaupt noch zu halten?

Der Sturm war zu stark oder der Ast zu alt. Die Linde am Markt wird Experten vorgestellt. © Dirk Zschiedrich

Die starken Windböen am 8. Oktober haben so heftig an der Linde auf dem Hohnsteiner Marktplatz unterhalb der Burg gerüttelt, dass ein dicker Ast gebrochen ist. Er hat drei Autos unter sich begraben. Im Hohnsteiner Rathaus liegen zwei Anzeigen vor. Die dritte Betroffene hat sich seither nicht mehr gemeldet. Für die Stadt ist allerdings klar, das man sich mit der Linde beschäftigen muss.

Bürgermeister Daniel Brade (SPD) will sie aber nicht einfach fällen. Vor allem auch, da er weiß, dass einige Hohnsteiner gerade auf diesem Gebiet sensibel sind und schon mehrmals das Fällen alter Bäume verhindert hatten. Die Linde wurde vergangene Woche von einem Baumgutachter geprüft, um festzustellen, ob sie noch einmal näher untersucht werden soll. Erst danach kann geklärt werden, ob sich noch Pflegearbeiten an dem Baum lohnen oder ob er gefällt werden muss, sagt Bürgermeister Daniel Brade (SPD). Er habe wegen der Linde bereits mehrere Anrufe bekommen. Deshalb wolle er vor einer Entscheidung auch den Gutachter hören.

