Linde & Wiemann starten durch Tillich besucht am Freitag die neue Produktion. Und am Sonnabend sind alle eingeladen – zum Tag der offenen Hallentür.

Blick in eine Produktionshalle von Linde & Wiemann. © Rene Plaul

Der Automobilzulieferer Linde & Wiemann Stanztechnik GmbH startet nach längerem Testlauf jetzt auch offiziell die Produktion in seiner neuen 12 000 Quadratmeter großen Halle in Rauschwitz. Dort werden sogenannte A-Säulen für Pkw in Großserie gefertigt. Dies geschieht mit der im eigenen Unternehmen entwickelten Accra-Technologie, dem Warmumformen von Rohren. Als Gast der Zeremonie hat sich am Freitagvormittag sogar Ministerpräsident Stanislaw Tillich (CDU) angesagt.

Das Unternehmen lädt am Tag darauf auch die Bevölkerung zu einer Besichtigung der neuen Halle ein. Beim Tag der offenen Tür am 26. August wird es von 10 bis 17 Uhr auch Rundgänge durch die neue Produktion geben. Eine Presse wird extra dafür eingerichtet. Auch für Speisen und Getränke wird gesorgt sein, heißt es. (szo)

