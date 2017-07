Linda W. im Irak festgenommen?

Linda aus Pulsnitz ist seit einem Jahr verschwunden.

Im Fall der vor über einem Jahr spurlos verschwundenen Jugendlichen Linda W. aus Pulsnitz gibt es möglicherweise neue Erkenntnisse. Wie die Welt-Online berichtete, hat die Armee im irakischen Mossul mehrere ausländische Kämpferinnen der Terrororganisation Islamischer Staat (IS) in einem unterirdischen Tunnel aufgegriffen.

Offenbar mit Handys aufgenommene Fotos, die diese Situation zeigen sollen, kursieren seit dem Wochenende im Internet. Auf einem der Fotos ist das Mädchen zu sehen, das der verschwundenen 16-Jährigen ähnlich sieht - die Haare sind voller Staub, die Haut blass. Um die Jugendliche herum stehen Männer in Uniform und machen Fotos.

Mossul, die seit Monaten hart umkämpfte Metropole im Nordirak, stand rund drei Jahre lang unter der Kontrolle des IS. Gemeinsam mit anderen jungen Frauen aus Russland, der Türkei, Kanada, Libyen, dem Kaukasus und Syrien soll sich die Teenagerin in einer Tunnelanlage in der Altstadt von Mossul versteckt haben, angeblich mit Waffen und Sprengstoff ausgerüstet.

Nach Informationen der Welt prüfen deutsche Sicherheitsbehörden derzeit Hinweise, wonach es sich bei einer der Festgenommenen um die 16-jährige Linda W. aus Sachsen handeln könnte. Die Schülerin hatte sich nach Angaben von Freunden offenbar im Internet radikalisiert, war zum Islam konvertiert und im Sommer 2016 nach Istanbul geflogen und weiter nach Syrien gereist. Dort soll sich das Mädchen dem IS angeschlossen haben. Die Eltern hatten Linda W. kurz nach ihrem Verschwinden als vermisst gemeldet.

Die Staatsanwaltschaft in Dresden ermittelte gegen sie wegen Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat, stellte die Ermittlungen wegen Abwesenheit des Mädchens aber ein. „Es gibt neue Erkenntnisse beim Landeskriminalamt, die geprüft werden“, sagte Oberstaatsanwalt Lorenz Haase. „Wenn sie wieder auftaucht und eindeutig identifiziert ist, werden die Ermittlungen wieder aufgenommen.“ (SZ)

zur Startseite