Linda spaltet die Stadt Im Vorjahr ging die Pulsnitzerin zum IS. Bürgermeisterin Barbara Lüke will die Wogen glätten.

In Pulsnitz wird weiterhin über Linda diskutiert. © dpa

Der Fall Linda W. hat Pulsnitz verändert. Vor einem Jahr brach die Schülerin auf, um sich dem IS anzuschließen und wurde nun im Irak gefasst. Plötzlich stand die beschauliche Stadt im Fokus der Weltöffentlichkeit. Bürgermeisterin Barbara Lüke gab an über 60 Medienvertreter Interviews. US-amerikanische Journalisten haben sich jetzt noch angesagt, die den Fall aufgreifen wollen, erklärt sie. Es ist ruhiger geworden.

Manche Medien wollten einfach nicht verstehen, dass Pulsnitz eine normale Kleinstadt ist und kein Nest von Islamisten: „Linda hat sich über das Internet radikalisiert“, darauf deute alles, es könne in jeder Stadt passieren: „Pulsnitz kann überall sein“, so Barbara Lüke. Sie habe in den vergangenen Wochen eine Vielzahl von E-Mails erhalten, berichtete sie jetzt auch im Stadtrat. Darunter Hasskommentare, die sie fassungslos zurücklassen. Mails mit Worten unter der Gürtellinie, in denen die Verfasser dem Mädchen den Tod wünschen. Mögen sich jene Verfasser vorstellen, es handele sich um das eigene Kind, gibt Barbara Lüke zu bedenken: „Wer von uns weiß, was tatsächlich in den Köpfen unserer Kinder vorgeht?“ Aber auch Zuschriften voller Mitgefühl und Hilfsbereitschaft, waren im Postfach. Angebote, Linda zu helfen, wieder Fuß zu fassen. So gebe es auch Pulsnitzer, die sich Vorwürfe machen, weil sie nichts von den Veränderungen gemerkt und dem Mädchen keinen Halt gegeben haben. Barbara Lüke denkt auch an die Freunde und Mitschüler. Die mit all ihren Fragen und Sorgen nach Lindas Verschwinden oftmals allein geblieben seien.

Bürgermeisterin will Infos bündeln

Auch hier sei Hilfe gefragt. So habe die Bürgermeisterin die Aufgabe übernommen, Infos zu bündeln und Kontakte zu knüpfen zwischen Stadt, Schule, Landratsamt, Jugendnetzwerken und Hilfsorganisationen wie Hayat, die Aussteiger aus der Islamistenszene begleitet. Außerdem spricht sich die Bürgermeisterin für eine bundesweit einheitliche Notrufnummer zu dezentralen Hilfsangeboten aus. Derzeit sei es für Hilfsbedürftige in einer Notsituation schwierig Ansprechpartner zu finden. Auch sei ein Treffen geplant. Dort soll die Radikalisierung junger Menschen in Demokratien wie der unseren thematisiert werden: Schulleiter, Wohlfahrts- und Jugendverbände, die Polizei sollen dabei Gesprächspartner sein. Ziel ist es zu verhindern, dass junge Leute von radikalen Strömungen infiltriert werden – wie auch im Fall Linda.

Sie sei froh, dass das Mädchen lebt, sagt Barbara Lüke. Egal wie man zu dem, was Linda getan hat, stehe: Das Mädchen müsse die Möglichkeit bekommen zu reflektieren, was passiert ist. Sie müsse lernen, für ihr Verhalten einzustehen, die Strafe akzeptieren und absitzen. Aber nicht lebenslang büßen, ohne die Chance auf Resozialisierung, so Barbara Lüke. Die Pulsnitzer seien unterdessen sehr gespalten bei dem Thema – zwischen offenem Hass und Hilfsangeboten. Man spreche nicht viel über das Thema, verfolge es aber sehr emotional, ist ihr Eindruck: „Wir Pulsnitzer müssen einen Weg finden von Angesicht zu Angesicht, über das Gewesene und den Umgang damit sowie die Konsequenzen, die wir daraus ziehen sollten zu reden.“

Ermittlungsverfahren läuft

Die Ermittlungen im Fall führt inzwischen der Generalbundesanwalt in Karlsruhe. Das Mädchen sei noch nicht in Deutschland, bestätigt Pressesprecherin Frauke Köhler. Der Generalbundesanwalt führe ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Mitgliedschaft in einer ausländischen terroristischen Organisation, dem „Islamischen Staat“, so Köhler. Zu weiteren Einzelheiten gebe es derzeit keine Auskunft. Keine Aussagen zum derzeitigen Aufenthalt. Und keine dazu, was mit Linda passieren wird, wenn sie wieder nach Deutschland kommen sollte.

Der Fokus werde sich wieder auf Pulsnitz richten, wenn Entscheidungen über die Zukunft des Mädchens fallen, erwartet Barbara Lüke. Wenn klar wird, ob sie sich im Irak oder Deutschland vor Gericht verantworten muss. Die Generalbundesanwaltschaft hält sich dazu bedeckt. Die Rathauschefin ist sich sicher, dass Linda nicht einfach so wieder nach Pulsnitz kommt.Barbara Lüke: „Der Weg über die Gerichte ist lang und die Familie wird sich vermutlich sehr genau überlegen, wie es dann weitergeht.“ Diese persönliche Entscheidung sollte man abwarten und dann weitersehen. Wenn Linda einmal ihre Erfahrungen weitergeben könnte, so Barbara Lüke und anderen gefährdeten jungen Menschen hilft, wäre das ein positiver Effekt.

