Linda Feller im „Speicher No. 1“ in Hoyerswerda Die Countrysängerin gastiert am Freitag mit Titeln ihrer Weihnachtsalben und ihren größten Hits. Wer Ideen für das lange Weihnachtswochenende sucht, findet welche im sz-veranstaltungskalender.com.

© PR

Country- und Schlagersängerin Linda Feller ist am Freitag, um 19.30 Uhr, zu Gast im „Speicher No. 1“ im Hoyerswerdaer Gewerbegebiet Seidewinkel. Die Künstlerin stellt ihr neuestes Programm vor und hat dabei Titel von ihren beiden eigenen Weihnachtsalben sowie traditionelle Weihnachtslieder im Gepäck. Darüber hinaus darf sich das Publikum auf eine besondere Auswahl ihrer größten Hits und Höhepunkte der amerikanischen Countrymusik freuen, gewürzt mit einem ganz speziellen, nachdenklichen und natürlich auch lustigen Rückblick auf 30 Bühnenjahre, freuen. „Bald kommt die Weihnacht“ ist das ganz besondere Weihnachtsprogramm für Liebhaber niveauvoller deutschsprachiger Musik. Linda Feller hat stets Wert darauf gelegt, in ihrer Muttersprache zu singen und sich nie in Schubladen einordnen zu lassen. Der Eintritt kostet 26,90 Euro. Tischreservierungen unter 03571 6066660 oder per

E-Mail: info@speicherno1.de

