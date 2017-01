Limousinhof bereitet internationale Viehauktion vor Ein Wettbewerb um die schönsten Tiere ist im Osterzgebirge auch geplant. Die richtige Präsentation will gekonnt sein.

Hier erteilte Michael Klemm bei seiner letzten großen Viehauktion 2011 einem Bieter den Zuschlag. Dieses Jahr stellt er eine ähnliche Veranstaltung auf die Beine mit größerem Angebot und einen Wettbewerb um die schönsten Tiere. © Archivfoto: Frank Baldauf

Dieses Jahr wird für Michael Klemm und seine Tiere ereignisreich. Ein Höhepunkt liegt im Monat Juni. Dann ist auf seinem Limousin-Hof in Hartmannsdorf wieder eine Auktion mit Teilnehmern aus verschiedenen europäischen Ländern geplant. Das ist eine Veranstaltung, für die sich sogar Züchter aus Frankreich, dem Heimatland der Limousin-Fleischrinder, interessieren.

Seit 2003 organisiert Klemm Viehauktionen auf seinem Hof. Zuletzt hat er aber fünf Jahre Pause gemacht. Doch dafür soll die diesjährige Veranstaltung alle bisherigen in den Schatten stellen. Neben der Auktion ist auch ein internationaler Fleischviehwettbewerb geplant und Klemm erweitert auch das Angebot an Viehrassen. Hatte er bisher immer Limousin- und Aubrac-Rinder auf seinen Auktionen angeboten, erweitert er dieses Jahr auf andere Rassen. Zwei weitere Rassen aus Frankreich kommen auf das Vorführgelände, Charolais und Blonde d‘Acquitaine, sowie eine Schweizer Rasse, das Simmentaler Fleckvieh. Ebenso erwartet Klemm auch Besucher aus diesen Ländern sowie aus Österreich, Dänemark, Luxemburg, den Niederlanden und der benachbarten Tschechischen Republik. An dem Juni-Wochenende wird Hartmannsdorf das Zentrum der europäischen Fleischrinderzucht.

Noch weiß keiner, wie die Versteigerung laufen wird. Aber natürlich erhofft sich der Veranstalter, dass die Preise noch höher steigen als in den früheren Jahren. Beim letzten Mal ging ein besonders interessanter Limousin-Zuchtbulle für 15 500 Euro ausgerechnet nach Frankreich. Er hatte genetische Eigenschaften, die ihn selbst für Züchter im Ursprungsland der Limousinzucht wertvoll machten. Aber auch einheimische Betriebe aus Liebenau, Sadisdorf oder Reichenau haben sich bei Klemm mit Jungtieren für ihre Weiden versorgt.

Teilnehmer für Wettbewerb gesucht

Neu ist, dass dieses Jahr der Versteigerung ein internationaler Wettbewerb vorausgeht. Dafür werden jetzt schon Teilnehmer gesucht. Diese können sich bis 15. April anmelden. Dann werden die Tiere am 17. Juni in Hartmannsdorf durch den Schauring geführt. Die Preisrichterin für diese Tierschau wird aus Irland anreisen. Damit es ein Vergnügen wird, einer solchen Schau zuzusehen, gehören ein paar Tricks und eine gute Vorbereitung der Tiere dazu. Das Wissen, wie man das richtig macht, teilt Klemm gerne mit Berufskollegen. Daher hat er am Auktionswochenende auch einen Workshop zur Vorbereitung und Präsentation von Schautieren geplant. Die Tiere von Klemm, die auf solche Ausstellungen gehen, werden schon einige Tage vorher bei lauter Radiomusik durch den Stall geführt. Damit gewöhnen sie sich schon ein wenig an den Trubel bei solchen Veranstaltungen.

Michael Klemm wird dieses Jahr mehrere Veranstaltungen besuchen und sich dem Vergleich mit der Konkurrenz stellen. So reist er Ende Februar wieder mit seinen besten Tieren nach Paris zur internationalen Landwirtschaftsausstellung Sima. Die findet alle zwei Jahre statt, und der Hartmannsdorfer Züchter ist seit 2005 regelmäßig mit dabei. Dort war er auch schon erfolgreich. 2007 ist er mit dem ersten Preis für einen Jungbullen zurückgekommen. Und 2013 haben seine beiden Bullen Cech und Crouch die beiden ersten Plätze belegt und Klemm hat eine Auszeichnung als bester außerfranzösischer Zuchtbetrieb erhalten. So ist es kein Wunder, dass die Halter von Fleischrindern aus ganz Europa nach Hartmannsdorf kommen, wenn hier im Juni wieder Viehauktion ist.

