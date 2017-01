Limmritzer Faschingsklub wird 40 In 40 Jahren ist der Club oft umgezogen. Gefeiert wird der Jahrestag im Volkshaus.

Die Funkengarden der Erwachsenen und die Teeniegarde des Limmritzer Faschingsclubs proben im Ebersbacher Dorfgemeinschaftshaus. Im Limmritzer Dorfgemeinschaftshaus ist das aus Brandschutzgründen nicht möglich. © André Braun

Hans-Hermann Haft hat eine Einladung zur „Geburtstagfeier“ bekommen. „Ich bin Ehrenpräsident des Clubs“, sagt er. Der Limmritzer Faschingsclub wird in diesem Jahr 40 Jahre alt und Haft ist wie Klaus Geilhufe einer der Gründungsväter. „Klaus war damals der Ideengeber. Er hat auch die Büttenreden entworfen. Ich habe sie redigiert und vorgetragen“, erinnert sich Haft, der sich damals vor allem auch um die technische Umsetzung kümmerte. „Im November wurde schon angefangen, alles aufzubauen“, erzählte er. Der Saal des Limmritzer Gasthofs wurde aufwendig mit Pappe ausgeschlagen. „Wir hatten eine Truppe, die konnte mit dem Pinsel gut umgehen. Ich habe die Bilder mit Kohle vorgezeichnet und hingeschrieben, welche Farbe reinkommt.“ Als der Faschingsclub von Limmritz in den Wilden Mann nach Ostrau umzog, ist Hans-Hermann Haft ausgestiegen.

Umgezogen ist der Faschingsklub in 40 Jahren ganz oft. Vereinsvorsitzende Katja Nitschke erklärt es so. „Wir waren im Wilden Mann. Der wurde danach geschlossen. Wir waren im Hotel Zschackwitz. Das wurde danach abgerissen. Wir waren auch schon im Dorfkrug Mochau, der geschlossen wurde. Nur die Gaststätte Hempel in Roßwein, die gibt es noch“. Seit einigen Jahren ist der Faschingsclub im Döbelner Volkshaus untergekommen. Das ist ein Heimspiel, seit Döbeln Limmritz samt Faschingsclub eingemeindet hat.

Karneval gibt es im Faschingsclub praktisch das ganze Jahr. Schon gleich nach den Veranstaltungen im Februar geht die Planungen der nächsten Saison los – die Proben beginnen im Mai. Im Laufe des Jahres hat die Garde auch Auftritte auf Dorffesten, bei Firmenjubiläen und Weihnachtsfeiern. Neben der Garde der Erwachsenen gibt es seit vier Jahren auch eine Teenie-Garde. In zwei Kindertanzgruppen ziehen sich die Karnevalisten den Nachwuchs heran. „Die gibt es erst seit zwei Jahren und es werden mehr und mehr Kinder“, freut sich Matthias Friedrich, der seit zehn Jahren Präsident der Karnevalisten ist.

Im Jubiläumsjahr ist ein Programm geplant, bei dem der Faschingsklub alte Nummern der vergangenen Jahre wieder auf die Bühne bringt. Zu viel wolle man aber noch nicht verraten, so Katja Nitschke.

Die Hauptvorstellung des Limmritzer Faschingsclubs im Volkshaus ist für 25. Februar geplant, die Jubiläumsvorstellung für 4. März. Karten können unter der Telefonnummer. 0152 36314452 vorbestellt werden.

zur Startseite