Lilli - verzweifelt gesucht

Knallkörper sichergestellt Bautzen. Insgesamt 20 verbotene Knallkörper hat ein 29-Jähriger am Montagabend in seinem BMW transportiert. An der Bautzener Tzschirnerstraße geriet der Mann in eine Polizeikontrolle. Die Beamten stellten nicht nur die Silvesterknaller sicher – sie untersagten dem 29-Jährigen auch die Weiterfahrt, denn sein Auto war nicht versichert.

Katze gestohlen Großröhrsdorf. Die Polizei ermittelt zu einem Tierdiebstahl. Ein 66-Jähriger hatte sich am Donnerstag an die Polizei gewandt und angegeben, dass seine Katze Lilli gestohlen worden war. Nach den Aussagen eines Nachbarn hatte ein unbekanntes Auto am frühen Abend des 23. Juni vor dem Grundstück des Mannes an der Großröhrsdorfer Bismarckstraße angehalten. Eine junge Frau sei ausgestiegen und habe die acht Jahre alte, graugetigerte Katze mitgenommen.

Zigarettenautomat aufgebrochen Weigsdorf-Köblitz. Passanten bemerkten am Donnerstag, dass Diebe einen Zigarettenautomaten an der Straße Am Bahnhof in Weigsdorf-Köblitz aufgebrochen hatten. Wie wie viele Zigaretten verschwunden sind, ist noch offen.

Geld aus Jugendclub gestohlen Rammenau. In der Nacht zu Donnerstag haben Diebe vergeblich versucht, in den Bauhof der Gemeinde Rammenau an der Niederdorfstraße einzubrechen. Dabei beschädigten sie ein Fenster stark, zogen letztlich aber unverrichteter Dinge ab. Anders im Jugendclub an der Hauptstraße. Hier nahmen offenbar dieselben Täter eine Geldkasse mit einem zweistelligen Bargeldbetrag mit. Die Polizei konnte vor Ort Spuren sichern.