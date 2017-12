Liftparkplatz-Schranke beschädigt

Bargeld aus Tresor gestohlen

Heidenau. Auf bislang unbekannte Art und Weise gelangten in der Nacht zu Montag Unbekannte in ein Firmengebäude an der Dürerstraße in Heidenau und brachen einen Tresor auf. Aus dem Safe wurde eine unbestimmte Menge Bargeld gestohlen. Zu dem entstandenen Sachschaden liegen laut Polizei noch keine Angaben vor.