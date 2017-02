Lift läuft wieder Seit Anfang Januar ist die Anlage in Ohorn in Betrieb.

In diesem Jahr kann der Lift in Ohorn voll genutzt werden. © Rene Plaul

So einen intensiven Liftbetrieb am Schleißberg hat Ohorn schon lange nicht erlebt. Im vorigen Jahr waren es zwei Tage, 2014/15 war eine völlige Flaute. Nun läuft der Lift schon seit Anfang Januar an fünf Wochenenden. Sonnabend und Sonntag wird die Anlage ab etwa 10 Uhr erneut angeworfen. Sollte das Winterwetter in den Ferien ab Montag anhalten, läuft die Anlage auch wochentags ab 13 Uhr. (szo)

zur Startseite