Lift am Mälzerberg öffnet Ab Sonntagmittag sind Abfahrtsläufer willkommen. Aber auch für Winterwanderer und Langläufer gibt es Angebote.

© Symbolfoto: Rafael Sampedro

Der Skilift am Mälzerberg in Schirgiswalde öffnet am Sonntag für jedermann. „13 Uhr geht’s los und abends so lange, wie Bedarf ist“, kündigt Daniel Meier von der Abteilung Ski & Bike des Schirgiswalder Sportvereins an. In der Woche ist der Lift dann nur für das Training der Vereinsmitglieder in Betrieb. – Auch Winterwanderer und Skilangläufer kommen in Schirgiswalde auf ihre Kosten. „Rund um die Kälbersteine gibt es einige Spuren und Wege“, sagt Daniel Meier, der eine Skischule betreibt. Der Einstieg in die Loipen ist am besten auf der Isabella in Crostau möglich.

Aktuelle Informationen über die Wintersportbedingungen und die Betriebszeiten des Skilifts am Mälzerberg gibt es auf der Internetseite der Vereinsabteilung und auch am Schneetelefon. (SZ/ks)

Schneetelefon: 0171 7130254

www.ski-und-bike-schirgiswalde.de

